Karola le confesó a Eidevin lo que siente por él en La casa de los famosos Colombia 2026

Karola abrió su corazón y le confesó la verdad a Eidevin de lo que ella siente por él en La casa de los famosos Colombia 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karola Alcendra confesó lo que siente por Eidevin en La casa de los famosos.
Karola Alcendra confesó lo que siente por Eidevin. (Foto: Canal RCN)

En La casa de los famosos Colombia 2026, durante las ocho semanas de competencia hasta el momento, se han generado muchas relaciones, tanto de amistad, enemistad, rivalidad y también, amorosas.

Sin embargo, hay un triángulo amoroso que está dando de qué hablar y se trata nada más y nada menos que de Karola Alcendra en el medio de Eidevin López y Mariana Zapata, quienes en los últimos días han estado compartiendo como pareja.

Por eso, el actor le preguntó a su compañera, si se ha sentido celosa y ella confesó lo que siente por él.

¿Qué le dijo Karola Alcendra a Eidevin al revelar lo que siente por él en La casa de los famosos Colombia 2026?

Eidevin López y Karola Alcendra tuvieron una conversación en privado, en donde él le preguntó si siente celos de que esté junto a Mariana Zapata.

Karola Alcendra confesó lo que siente por Eidevin
Karola Alcendra reveló si siente celos de Mariana por Eidevin. (Foto: Canal RCN)

Ella, antes de contestarle, lo cuestionó por la razón de su pregunta e insinuó si se trataba por el consejo que ella le dio de que no pierda el enfoque del juego.

El actor no quiso ser específico, pero sí fue claro al reiterarle la pregunta, la cual ella sí contestó.

La creadora de contenido le confesó que lo quiso, lo quiere y lo querrá, pero, aunque fue evitativa para responde el cuestionamiento de Eidevin, dijo entre líneas que sí sentía celos.

¿Eidevin y Karola alcanzaron a tener algo en La casa de los famosos Colombia 2026?

Antes de que llegara Karola Alcendra a La casa de los famosos Colombia 2026, Eidevin López ya le estaba coqueteando a Mariana Zapata, pero se volvió muy cercano a su nueva compañera.

Karola Alcendra reveló si siente celos de Mariana por Eidevin
Karola Alcendra confesó lo que siente por Eidevin en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Tanto, que él compartía más con Karola que con su pareja y hasta era cariñosa con ella, por eso, cuando se empezó a dar su relación con Mariana, la costeña lo evitaba y no permitía que ni la tocara.

Aunque Karola no fue tan directa, parecería que a ella le gusta, pero eso solo es una especulación por los compartimientos que ha tenido con Eidevin.

Lo que sí, es que, para algunos participantes, la relación de Eidevin y Mariana no tiene mucho futuro, porque según ellos, e incluso los televidentes, creen que el único que está enamorado ese el actor.

