Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Karen Sevillano y Vicky Berrío revelaron si fingen su buena relación

Karen Sevillano y Vicky Berrío rompieron el silencio y contestaron si su supuesta buena relación es real en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karen Sevillano y Vicky Berrío aclaran rumores sobre su relación fuera de cámaras
Karen Sevillano y Vicky Berrío revelan si su amistad es real o solo actuación. (Foto: Canal RCN)

Las conductoras del after show de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano y Vicky Berrío respondieron sin filtro si en verdad se la llevan bien en la vida real o si solo fingen una falsa cercanía, pues es una de las preguntas que más les han hecho.

Artículos relacionados

“Hicimos un contrato para llevarnos bien”, fue la respuesta de una de las presentadoras del after show y con esta respuesta, generó reacciones en redes sociales.

¿Karen Sevillano y Vicky Berrío no se la llevan bien en la vida real?

En medio de una entrevista para la Mega Bogotá, Karen Sevillano y Vicky Berrío recibieron la pregunta si su cercanía en la vida real es tal cuál como ellas lo muestran en redes sociales, o si solo fingen.

Artículos relacionados

En un inicio de la respuesta de ambas mujeres, generaron gran sorpresa, ya que dijeron que solo fingen ser cercanas, debido a que hicieron un contrato para llevársela bien y Karen dijo que ella le pide a su compañera, que no le hable fuera de su horario laboral.

Claramente, esto lo respondieron con mucho sarcasmo en medio de muchas risas, pues con esto confirman que su relación no solo es laboral, sino que en serio hicieron “match”.

Karen Sevillano y Vicky Berrío revelan si su amistad es real o solo actuación.
Karen Sevillano y Vicky Berrío aclaran rumores sobre su relación fuera de cámaras. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Karen Sevillano y Vicky Berrío sobre su cercanía en La casa de los famosos Colombia?

Por su parte, Vicky Berrío, quien ganó popularidad por su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2024, dijo que ella no sabía que haría el casting junto a Karen Sevillano y al conocer esta noticia, se sorprendió.

Artículos relacionados

“Vicky y yo la pegamos desde el primer momento”, dijo Karen.

Su compañera dijo que sí, que desde el primer día conectaron y que, con el transcurso del tiempo, generan más cercanía, explicando que es normal que eso pase, debido a que comparten mucho más tiempo juntas.

¿Karen Sevillano y Vicky Berrío repiten dupla en el after show de La casa de los famosos Colombia 2026?

Karen Sevillano y Vicky Berrío reaccionan a rumores sobre su relación
Karen y Vicky responden si su buena relación es solo por trabajo. (Foto: Canal RCN)

Este año se generó una gran expectativa porque los seguidores de La casa de los famosos Colombia creyeron que la comediante no estaría con Karen en el after show del reality, pero al ser confirmada, los televidentes se emocionaron.

Precisamente, la emoción se debe a que esta dupla es muy divertida y tiene el gran don de entretener a los televidentes del after show, por eso, este año vuelven recargadas y mucho más genuinas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alejandro Estrada revela lo que piensa de Yina Calderón Alejandro Estrada

Alejandro Estrada rompe el silencio y habla de Yina Calderón: esto piensa de ella

Alejandro Estrada antes de su ingreso a La casa de los famosos se pronuncia sobre Yina Calderón y deja clara su verdadera opinión.

Valentino Lázaro confiesa que será como Yina Calderón en La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentino Lázaro advirtió que será “el Yino” Calderón de La casa de los famosos Colombia 2026

Valentino Lázaro dijo con mucho honor que él será el “Yino” Calderón en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Marcelo Cezán y Carla Giraldo respondieron trivias. Marcelo Cezán

Marcelo Cezán y Carla Giraldo se sometieron a las trivias de La casa de los famosos; así les fue

Marcelo Cezán y Carla Giraldo demostraron su conocimiento del reality al enfrentarse a preguntas sobre temporadas pasadas.

Lo más superlike

Yina Calderón pone fin a rumores y habla de Juan David Tejada Yina Calderón

Yina Calderón rompió el silencio sobre su relación con el agropecuario: “me gusta”

Yina Calderón destapó la verdad sobre su cercanía con el Agropecuario y dejó claro qué es lo que en verdad siente por él.

Exjugador de fútbol muere repentinamente a los 30 años. Talento internacional

Luto en el deporte: exjugador de fútbol fallece a los 30 años durante un partido de baloncesto

Britney Spears, cantante de pop estadounidense Britney Spears

¿Britney Spears vuelve a los escenarios?, esto dijo La Princesa del Pop

El alcohol no solo afecta el hígado: también daña la memoria y la capacidad de crear recuerdos. Salud

Beber alcohol podría borrar los recuerdos, esto advierten expertos sobre su impacto cerebral

Presentadora de televisión sufre aparatoso accidente en vivo Talento internacional

Presentadora de televisión sufre aparatoso accidente en vivo | VIDEO