Karen Sevillano y Vicky Berrío revelaron si fingen su buena relación

Las conductoras del after show de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano y Vicky Berrío respondieron sin filtro si en verdad se la llevan bien en la vida real o si solo fingen una falsa cercanía, pues es una de las preguntas que más les han hecho.

“Hicimos un contrato para llevarnos bien”, fue la respuesta de una de las presentadoras del after show y con esta respuesta, generó reacciones en redes sociales.

¿Karen Sevillano y Vicky Berrío no se la llevan bien en la vida real?

En medio de una entrevista para la Mega Bogotá, Karen Sevillano y Vicky Berrío recibieron la pregunta si su cercanía en la vida real es tal cuál como ellas lo muestran en redes sociales, o si solo fingen.

En un inicio de la respuesta de ambas mujeres, generaron gran sorpresa, ya que dijeron que solo fingen ser cercanas, debido a que hicieron un contrato para llevársela bien y Karen dijo que ella le pide a su compañera, que no le hable fuera de su horario laboral.

Claramente, esto lo respondieron con mucho sarcasmo en medio de muchas risas, pues con esto confirman que su relación no solo es laboral, sino que en serio hicieron “match”.

Karen Sevillano y Vicky Berrío aclaran rumores sobre su relación fuera de cámaras. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Karen Sevillano y Vicky Berrío sobre su cercanía en La casa de los famosos Colombia?

Por su parte, Vicky Berrío, quien ganó popularidad por su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2024, dijo que ella no sabía que haría el casting junto a Karen Sevillano y al conocer esta noticia, se sorprendió.

“Vicky y yo la pegamos desde el primer momento”, dijo Karen.

Su compañera dijo que sí, que desde el primer día conectaron y que, con el transcurso del tiempo, generan más cercanía, explicando que es normal que eso pase, debido a que comparten mucho más tiempo juntas.

¿Karen Sevillano y Vicky Berrío repiten dupla en el after show de La casa de los famosos Colombia 2026?

Karen y Vicky responden si su buena relación es solo por trabajo. (Foto: Canal RCN)

Este año se generó una gran expectativa porque los seguidores de La casa de los famosos Colombia creyeron que la comediante no estaría con Karen en el after show del reality, pero al ser confirmada, los televidentes se emocionaron.

Precisamente, la emoción se debe a que esta dupla es muy divertida y tiene el gran don de entretener a los televidentes del after show, por eso, este año vuelven recargadas y mucho más genuinas.