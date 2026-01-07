Karen y Vicky causaron furor al mostrar el primer ensayo del After de La casa de los famosos

A pocos días de dar inicio a La casa de los famosos Colombia 2026, es mucha la expectativa que hay sobre lo que será esta nueva temporada, pues muchos desde ya esperan ansiosos poder conocer qué sorpresas traerá el reality de convivencia.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en la televisión! Murió reconocido actor tras batalla contra un cáncer poco común

¿Cuándo empieza La casa de los famosos Colombia 2026?

En medio del furor que continúan causando las revelaciones de los participantes que estarán en esta temporada, Vikcy Berrío, quien nuevamente será una de las presentadora del After Show, junto a Karen Sevillano, alimentó las expectativas de los televidentes al revelar un detrás de cámaras en el que mostró un ensayo del tan esperado programa.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe habló de un nuevo embarazo tras un mes del nacimiento de su hija con Paola Jara

"Aquí un detrás de cámaras de lo que es el ensayo que van a empezar, tenemos aquí al jefe en este momento dirigiendo todo y aquí vamos, Karen, de morado", señaló la comediante.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón arremetió contra Sara Uribe y la tildó de 'mueble' antes de su ingreso a La casa de los famosos

En el video, que fue compartido por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, Vicky bromea con Karen Sevillanoal decirle lo siguiente:

"¿Quién le hizo ese m0rado mi amor?", frente a la jocosa pregunta, Karen, fiel a su humor no dudó en responderle: "No sé pero si tu quieres hazme uno".

¿Cómo es el detrás de cámaras del After Show de La casa de los famosos Colombia?

En una segunda historia, la recordada exparticipante de MasterChef Celebrity, apareció una vezz más para reiterar que está a punto de arrancar el ensayo del after.

En las grabaciones, se puede apreciar con lujo de detalle a todo el equipo de trabajo que está detrás de cámaras y que, por su puesto, logra que el programa sea posible y llegue a los hogares de quienes noche a noche se conectan con Karen y Vicky.

Karen y Vicky emocionaron al mostrar su ensayo para el after de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Qué respondieron Karen Sevillano y Vicky frente a los rumores que decían que no estaría en el After Show?

Tras su anuncio como conductoras del programa, ambas han dejado ver su posición frente a los rumores que indicaban que no estarían al frente del after, dejando claro que hacen caso omiso a este tipo de comentarios y que poco o nada les interesa, y en cambio, están enfocadas en lo que viene de aquí adelante.