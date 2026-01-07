Yina Calderón arremetió contra Sara Uribe y la tildó de 'mueble' antes de su ingreso a La casa de los famosos

Aunque aún no se han abierto oficialmente las puertas de La casa de los famosos Colombia, ya está dando mucho de qué hablar, y como una señal del furor que ha generado los nombres de los participantes que estarán en esta temporada, recientemente Yina Calderón lanzó una opinión que causó revuelo entre los internautas.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en la televisión! Murió reconocido actor tras batalla contra un cáncer poco común

¿Qué dijo Yina Calderón sobre La casa de los famosos Colombia 2026?

Y es que, tras conocerse el nombre de Sara Uribe como una de las fichas fuertes de esta temporada, la empresaria de fajas no se guardó nada y, fiel a su estilo directo, hizo comentario ofensivo en contra de la antioqueña.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe habló de un nuevo embarazo tras un mes del nacimiento de su hija con Paola Jara

"Ay no, Sara, te quiero mucho, pero para mí ahorita es un mueble", dijo en medio de una trasmisión en vivo que rápidamente dividió opiniones entre los internautas.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón habló sin tapujos sobre su próxima operación, ¿en qué parte será?

Allí, la exparticipante de la segunda temporada del reality de convivencia, tomó en sus manos un papel con la foto de Sara y la destrozó, lo anterior, como una clara muestra de lo que piensa de la paisa.

¿Qué respondió Sara Uribe frente al comentario ofensivo que recibió de Yina Calderón?

Ante el fuerte señalamiento que recibió de Yina, Sara tampoco se quedó con nada, pues en las últimas horas decidió responderle con ironía en medio de una dinámica que realizó en su cuenta de Instagram en la que quiso preguntarles a sus seguidores qué deseaban de ella al interior de la casa.

Yina Calderón arremetió contra Sara Uribe antes de su entrada a La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

"Que des bastante contenido, secciones, invéntate entrevistas, lo tienes todo para ganar Sara", fue una de las sugerencias que recibió la paisa en sus historias.

Frente a la petición de esta persona, Uribe le hizo saber no solo que sí está dispuesta a hacer eso y mucho y más, sino también aprovechó para lanzarle una pulla a la empresaria de fajas.

"Va pa' esa, lo que pasa es que estoy un poco preocupada, porque es que un mueble no piensa, un mueble va a ser un mueble", dijo la empresaria antioqueña.

Además de sus declaraciones, la nueva habitante confirmada, hizo un particular video en el que también le habría respondido, pues junto a dos de sus compañeros de la casa, simuló sentarse en un mueble.