Julián Zuluaga se desquitó con directo mensaje para sus excompañeros de MasterChef Celebrity

Julián Zuluaga habló sin titubeos al compartir un consejo para los que quedan en MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Julián Zuluaga
Julián Zuluaga se desquitó con directo mensaje para sus excompañeros de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Hace unos días, el actor Julián Zuluaga fue eliminado de MasterChef Celebrity, 10 años. Se convirtió en la octava celebridad que le dijo adiós al formato de cocina del Canal RCN.

La participación de Julián produjo distintas posturas, tanto por parte de las celebridades como de los internautas. Ante esto, el artista estuvo hablando en diferentes medios, uno de ellos La FM, y llamó el interés el directo mensaje que dio para los participantes que continúan en la competencia culinaria.

¿Cuál fue el elevado mensaje de Julián Zuluaga para sus excompañeros de MasterChef Celebrity?

En resumidas cuentas, Julián aprovechó para hacerle una invitación a sus excompañeros diciendo que se enfoquen en jugar y no en hablar de los demás. De acuerdo con el actor, hay celebridades que "meten cizaña", es decir, generan discordia en MasterChef Celebrity y eso no es tan positivo.

Julián Zuluaga
Julián Zuluaga, así estaba el día que lo eliminaron de MasterChef | Foto del Canal RCN.

"El mensaje, de verdad, es como que sigan compitiendo con esas mismas ganas sin tener que ser cizañero con el otro, creo que no hay necesidad de entrar en esa dinámica porque, obviamente, no se vuelve cómodo ni para el que lo hace ni para el que lo recibe", aseguró Julián Zuluaga.

Entonces, el actor enfatizó que le parece interesante que la competencia de cocina sea por el que mejor sabe preparar los alimentos, más no para que digan quién merece o no estar en MasterChef Celebrity.

 

¿Qué aprendió Julián Zuluaga de MasterChef Celebrity?

Por otro lado, Julián respondió más preguntas relacionadas con su participación en MasterChef. Por ejemplo, comentó que en su eliminación estaba esperando que dieran su nombre y sintió que se liberó de un gran peso.

Además, indicó que cocina mucho mejor en comparación con lo que presentó en el programa, solo que las cosas no se dieron.

"Realmente, uno como tiene que estudiar para llegar hasta donde llegué, aprendí bastante", expresó.

Julián Zuluaga
Julián Zuluaga se llevó buenos aprendizajes de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Para terminar, el joven actor añadió que el aprendizaje más importante que se llevó de MasterChef fue que cualquiera es capaz de hacer lo que anhele, producto de la disciplina. Además, indicó que aprendió a no tomarse de manera personal lo que le digan.

