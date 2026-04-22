Juicio en La casa de los famosos Colombia: ¿de qué se trata esta dinámica?

El juicio en La casa de los famosos Colombia es uno de los momentos más esperados por los participantes, ya que genera tensión y enfrentamiento entre ellos.

¿Qué es "el juicio" en La casa de los famosos Colombia?

El juicio en La casa de los famosos Colombia es una dinámica de confrontación entre los participantes, que está dirigido por un juez, donde los famosos exponen conflictos, aclaran malos entendidos y lanzan algunas acusaciones directas acerca del comportamiento de algún participante dentro de la casa, que haya afectado la convivencia entre ellos.

¿Cómo funciona la dinámica del juicio en La casa de los famosos Col 2026? (Foto de FREEPIK)

¿Cómo funciona la dinámica del juicio en La casa de los famosos Colombia?

Una vez que el juez entre a la casa a liderar la dinámica, tendrá la responsabilidad de analizar los argumentos presentados por los participantes, asegurar que cada acusado entienda las razones por las que lo acusaron y, asimismo, escuchar su defensa.

En cuanto el “acusado” se defienda, el juez determina, teniendo en cuenta sus argumentos, si es inocente o culpable

¿Qué pasó en el último juicio de La casa de los famosos Col 2026?

El 22 de abril se llevó a cabo el juicio en La casa de los famosos Col, dónde Karina García fue la jueza y lo que sucedió fue que:

Esto fue lo que pasó en el juicio de La casa de los famosos Colombia el 22 de abril (Fotos de Canal RCN)

Mariana Zapata fue acusada en 2 ocasiones, la primera por ser "mala amiga" con Beba, caso en el que resultó culpable; la segunda por "esculcar y robar" las pertenencias de Alexa, donde también resultó culpable.

la primera por ser "mala amiga" con Beba, caso en el que resultó la segunda por "esculcar y robar" las pertenencias de Alexa, Tebi , por su parte, enfrentó dos acusaciones: la primera, por haber “enamorado” a Alexa como estrategia , en la que fue declarado culpab le; y la segunda, por afirmar —junto a Alejandro— que todos los competidores que tenían una amistad con Juanda Caribe salían de la competencia , acusación por la que también fue hallado culpable.

, por su parte, enfrentó dos acusaciones: la primera, , en la que fue declarado le; y la segunda, por afirmar —junto a Alejandro— que , acusación por la que también fue hallado A Juanda Caribe , por su lado, Alejo le pidió aclaraciones tras afirmar que él había dicho que había terminado con "la trinidad" (el grupo de Beba, Mariana y Valentino); la conclusión de la juez fue que Juanda era inocente.

, por su lado, Alejo le pidió aclaraciones tras afirmar que él había dicho que (el grupo de Beba, Mariana y Valentino); la conclusión de la juez fue que Juanda era Alexa fue acusada por Mariana, tras afirmar que era "cizañera"; al final, la juez consideró que era inocente.

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¿Quiénes han sido las jueces en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Las mujeres que han sido las encargadas de cumplir el papel de juezas en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia son: Yina Calderón, el 14 de enero; Karina García, el 04 de febrero; Melissa Gate, el 25 de febrero y La Toxi Costeña el 25 de marzo; quienes fueron participantes de la competencia en temporadas anteriores.

Melissa Gate, Yina Calderón, La Toxi Costeña y Karina García han sido juezas de la tercera temporada de La casa de los famosos Col (Fotos de Canal RCN)

¿Cuándo es el siguiente juicio en La casa de los famosos Colombia?

El juicio dentro de La casa de los famosos es una dinámica periódica, pero normalmente la producción elige las fechas de cuándo será el próximo; además, suelen llevarse a cabo los días miércoles, para aumentar la tensión de la casa antes de la gala de nominación.

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¿Qué pasa en la casa después del juicio?

Tras el juicio, los famosos suelen expresar y discutir acerca de las acusaciones de sus compañeros; además las opiniones se dividen entre los participantes, ya que unos están de acuerdo con los argumentos que se dieron durante el juicio, y otros no.

¿Dónde puedo ver los juicios de la tercera temporada de La casa de los famosos Col?

Para poder ver la repetición del juicio, puedes acceder al canal oficial de YouTube del Canal RCN donde suben el resumen y los momentos más importantes de la dinámica; o a través de la APP de Canal RCN en la sección de "Mejores momentos de La Casa 2026".