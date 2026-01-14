Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juanse Laverde confronta a Alexa Torrex en La casa de los famosos: “Yo creía conocerte”

Juanse Laverde confrontó a Alexa Torrex en La casa de los famosos y rompió el silencio al revelar lo que realmente opina de ella.

Juanse Laverde confronta a Alexa Torrex
Juanse Laverde protagoniza momento de tensión junto a Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

La tensión entre Juanse Laverde y Alexa Torrex se hizo evidente en La casa de los famosos 2026. Los participantes protagonizaron un enfrentamiento en el que dejaron claras sus diferencias y el estado de su relación.

¿Cuál es la historia de Juanse Laverde y Alexa Torrex?

Antes de ingresar a La casa de los famosos 2026, Juanse Laverde y Alexa Torrex mantenían una relación cercana en el entorno digital. Ambos aparecían juntos con frecuencia en TikTok, donde grababan videos de manera constante y compartían contenido juntos.

¿Cuál es la historia de Juanse Laverde y Alexa Torrex?
En redes recuerdan la relación de Juanse Laverde y Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

En ese momento, la interacción entre ellos era notoria, ya que Alexa apoyaba la música de Juanse al compartir y promocionar sus canciones en redes sociales. Esa dinámica llevó a que muchos internautas los identificaran como un “equipo” y se cuestionaran sobre el origen de su distanciamiento.

¿Por qué Juanse Laverde y Alexa Torrex se alejaron?

El distanciamiento quedó expuesto dentro del reality durante una conversación directa entre ambos, cuando Alexa Torrex se dirigió a Juanse Laverde refiriéndose a él como su amigo. Ante esa afirmación, el cantante la interrumpió y aclaró que, contradictoriamente, no la considera su amiga.

¿Por qué Juanse Laverde y Alexa Torrex se alejaron?
Juanse Laverde revela su disgusto frente a Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

Laverde señaló que su percepción cambió luego de algunos comentarios que Alexa hizo en redes sociales antes de ingresar al programa.

La postura de mala y de estar aquí y allá poniendo tus comentarios, me parece fastidioso. La Alexa que yo conocí, era un poquito más humilde.

Así mismo, destacó que esos mensajes modificaron la confianza que tenía en ella, aclarando que su intención dentro del reality es llevar a cabo una buena convivencia, sin establecer una relación cercana.

¿Qué dijo Alexa Torrex tras la discusión con Juanse Laverde?

Alexa justificó que sus comentarios en redes no tenían un objetivo personal y que hacían parte de una dinámica general en la que opinaba de todos los participantes. También explicó que, en ese entonces, intentó mantener un tono tranquilo para no dejar en evidencia el vínculo que mantenían desde antes.

Por otro lado, dejó clara su inconformidad frente a la actitud de su compañero, señalando que percibió su respuesta como brusca en comparación con la forma en la que ella se estaba expresando.

Está siendo muy brusco, muy mala clase para como yo te estoy hablando. Estás siendo muy fuerte, Juanse.

