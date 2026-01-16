Johanna Fadul y Valentino protagonizan emotiva charla en La casa de los famosos: “Ellos son amigos”

Johanna Fadul y Valentino Lázaro volvieron a apoderarse de las tendencias digitales tras una inesperada cercanía durante su convivencia en La casa de los famosos Colombia 3.

¿Qué pasó entre Valentino Lázaro y Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido y la actriz, incluso antes de comenzar La casa de los famosos Colombia, ya habían protagonizado una polémica en redes sociales, luego de que Valentino criticara públicamente a Johanna y le dirigiera fuertes palabras.

Esto generó una visible división entre ambos, situación que quedó en evidencia desde el primer día, cuando La casa más famosa abrió sus puertas y comenzaron a surgir varios inconvenientes entre los participantes.

Sin embargo, para sorpresa de muchos televidentes e internautas, Johanna Fadul y Valentino Lázaro protagonizaron una conversación armoniosa, en la que hablaron sobre aspectos de su vida personal, marcando un giro inesperado en su relación dentro de la casa.

Johanna Fadul cambia el rumbo y protagoniza emotiva charla con Valentino Lázaro. (Foto: Canal RCN)

Todo comenzó cuando Valentino Lázaro estaba sentado en las sillas del baño y Johanna Fadul ingresó al lugar. Él le hizo una pregunta directa sobre a qué se refería cuando dijo “se metieron con mis gemelos”, a lo que ella respondió con un fuerte señalamiento.

“Yo tuve una pérdida de gemelitas a los siete meses de embarazo, nacieron completicas”, dijo la actriz, contando que, según el pronóstico médico, le habían dicho que podían salvarse las dos, una sola o ninguna, y fue esto último lo que ocurrió.

Mientras tanto, Valentino, visiblemente conmovido, habló del tema con ella y le expresó que lo sentía mucho. Por su parte, también compartió con ella que su padre había fallecimiento y lo doloroso que era perder a un ser querido.

¿Qué dijo Johanna Fadul ante la pregunta de ser amiga de Valentino Lázaro en La casa de los famosos?

Pese a lo ocurrido, Johanna Fadul pasó por encima del piso que estaba trapeando Valentino Lázaro y comentó: “acá todo es show”. Más tarde, antes de comenzar la prueba de salvación, Valentino lanzó una indirecta hacia Johanna.

Ante esto, Johanna reaccionó pidiéndole que la soltara. En medio de la situación, Maiker intervino y aseguró que no les creía nada, mientras que Luisa Cortina también expresó su postura: “No les creo nada. Los vi enromanzados. Ellos son amigos”, dijo Maiker.

No obstante, más adelante, durante la gala, Valentino le preguntó directamente a Johanna si en algún momento él le caería bien, a lo que ella respondió que él tenía “dos personalidades” y que usaba la que más le convenia.