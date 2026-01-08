Johanna Fadul advierte qué pasará si alguien le coquetea en La casa de los famosos 3

En una entrevista con Buen día, Colombia, Johanna Fadul reveló detalles de lo que sería su participación en La casa de los famosos 3. La actriz sorprendió al revelar cómo reaccionaría si alguien llegase a coquetearle en medio de las dinámicas del reality.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en la televisión! Murió reconocido actor tras batalla contra un cáncer poco común

¿Qué rol tendrá Johanna Fadul en La casa de los famosos?

Johanna comentó que no ha definido un rol específico en el reality, ya que todo depende de lo que vaya pasando diariamente dentro de la casa. Sin embargo, mencionó que planea mantener ciertos momentos de introspección personal y analizar cómo se relaciona con los demás.

Johanna Fadul, participante de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

La actriz indicó que tiene cierta cercanía con algunos participantes, como Alejandro Estrada, Sara Uribe y Nicolás Arrieta, mientras que con otros aún no ha establecido vínculos. En varias ocasiones ha revelado que está dispuesta a crear buenos vínculos, siempre y cuando se fundamenten en el respeto.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe habló de un nuevo embarazo tras un mes del nacimiento de su hija con Paola Jara

¿Quién es la pareja de Johanna Fadul?

Johanna mantiene una relación sólida con Juan Sebastián "Juanse" Quintero, actor, cantante y presentador, con quien lleva más de una década juntos. La pareja ha atravesado momentos difíciles, como la pérdida de sus gemelas, y se muestran muy unidos tanto en lo personal como en sus proyectos profesionales.

Johanna Fadul habla de su relación / (Foto del Canal RCN)

En diversas entrevistas, han afirmado que su relación se caracteriza por el apoyo mutuo y la transparencia, compartiendo momentos importantes de su vida y mostrando una conexión basada en respeto y cariño. Según Johanna, la estabilidad con Juanse será clave para afrontar los retos dentro del reality.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón presume su cercanía con el Agropecuario, ¿sí tienen una relación?

¿Cómo reaccionará Johanna Fadul si le coquetean?

Sobre la posibilidad de recibir coqueteos en la casa, Johanna dejó claro que su relación con Juanse será su límite. La actriz afirmó que no pondrá en riesgo más de 11 años de relación por un juego de cuatro meses.

Johanna explicó que su pareja actúa como “barrera” frente a cualquier acercamiento, y que su objetivo es ser la excepción a las situaciones que se han visto en temporadas anteriores, destacando que ingresará al reality con la intención de mantener su relación intacta y enfocarse en sus propósitos.

Así mismo, reveló que deja instrucciones detalladas a Juanse para su hogar y mascotas mientras está en el reality. Esto indica que, aunque el programa traiga retos, la actriz mantiene una rutina clara que le permitirá manejar tanto la convivencia como los posibles coqueteos sin afectar su relación.

Estas declaraciones han llamado la atención de los internautas que continúan a la expectativa del desempeño de Johanna en el reality, que llevará a cabo su estreno el 12 de enero, a las 8:00 p.m, por el Canal RCN y su aplicación oficial. Todos los detalles en lacasadelosfamososcolombia.com