Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Johanna Fadul advierte qué pasará si alguien le coquetea en La casa de los famosos 3

La actriz Johanna Fadul sorprendió al revelar de qué manera enfrentará los coqueteos en La casa de los famosos 2026.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Johanna Fadul sorprendió al revelar cómo enfrentará los coqueteos en La casa de los famosos 3
La reacción de Johanna Fadul ante coqueteos en La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

En una entrevista con Buen día, Colombia, Johanna Fadul reveló detalles de lo que sería su participación en La casa de los famosos 3. La actriz sorprendió al revelar cómo reaccionaría si alguien llegase a coquetearle en medio de las dinámicas del reality.

Artículos relacionados

¿Qué rol tendrá Johanna Fadul en La casa de los famosos?

Johanna comentó que no ha definido un rol específico en el reality, ya que todo depende de lo que vaya pasando diariamente dentro de la casa. Sin embargo, mencionó que planea mantener ciertos momentos de introspección personal y analizar cómo se relaciona con los demás.

¿Qué rol tendrá Johanna Fadul en La casa de los famosos?
Johanna Fadul, participante de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

La actriz indicó que tiene cierta cercanía con algunos participantes, como Alejandro Estrada, Sara Uribe y Nicolás Arrieta, mientras que con otros aún no ha establecido vínculos. En varias ocasiones ha revelado que está dispuesta a crear buenos vínculos, siempre y cuando se fundamenten en el respeto.

Artículos relacionados

¿Quién es la pareja de Johanna Fadul?

Johanna mantiene una relación sólida con Juan Sebastián "Juanse" Quintero, actor, cantante y presentador, con quien lleva más de una década juntos. La pareja ha atravesado momentos difíciles, como la pérdida de sus gemelas, y se muestran muy unidos tanto en lo personal como en sus proyectos profesionales.

¿Quién es la pareja de Johanna Fadul?
Johanna Fadul habla de su relación / (Foto del Canal RCN)

En diversas entrevistas, han afirmado que su relación se caracteriza por el apoyo mutuo y la transparencia, compartiendo momentos importantes de su vida y mostrando una conexión basada en respeto y cariño. Según Johanna, la estabilidad con Juanse será clave para afrontar los retos dentro del reality.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionará Johanna Fadul si le coquetean?

Sobre la posibilidad de recibir coqueteos en la casa, Johanna dejó claro que su relación con Juanse será su límite. La actriz afirmó que no pondrá en riesgo más de 11 años de relación por un juego de cuatro meses.

Johanna explicó que su pareja actúa como “barrera” frente a cualquier acercamiento, y que su objetivo es ser la excepción a las situaciones que se han visto en temporadas anteriores, destacando que ingresará al reality con la intención de mantener su relación intacta y enfocarse en sus propósitos.

Así mismo, reveló que deja instrucciones detalladas a Juanse para su hogar y mascotas mientras está en el reality. Esto indica que, aunque el programa traiga retos, la actriz mantiene una rutina clara que le permitirá manejar tanto la convivencia como los posibles coqueteos sin afectar su relación.

Estas declaraciones han llamado la atención de los internautas que continúan a la expectativa del desempeño de Johanna en el reality, que llevará a cabo su estreno el 12 de enero, a las 8:00 p.m, por el Canal RCN y su aplicación oficial. Todos los detalles en lacasadelosfamososcolombia.com

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Lorena Altamirano confiesa quiénes le dan buena vibra antes de entrar a La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Lorena Altamirano habla sin filtros sobre sus posibles aliados en La casa de los famosos 3

Lorena Altamirano reveló con qué participantes podría conectar mejor antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3.

Sofía Jaramillo se prepara para entrar a La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Sofía Jaramillo sorprende con su preparación rumbo a La casa de los famosos 2026

Sofía Jaramillo mostró los detalles de su preparación y el detrás de cámaras previo a La casa de los famosos 2026.

Johanna Fadul presume su cambio de look. Johanna Fadul

Estos son los retoques de imagen que se realizó Johanna Fadul antes de entrar a La casa de los famosos

Johanna Fadul mostró cómo se prepara con cambios en su imagen antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

Lo más superlike

Yeison Jiménez llamó la atención tras un gesto hacia una artista callejera Yeison Jiménez

EN VIDEO: Yeison Jiménez sorprendió con inesperado gesto hacia una artista callejera de Manizales

Yeison Jiménez llamó la atención tras un gesto hacia una artista callejera en Manizales, hecho que fue registrado en video.

Sara Uribe y Manuela Gómez posando a la cámara. Sara Uribe

Manuela Gómez destapa verdad sobre su relación con Sara Uribe, ¿qué dijo?

Moderación e información son clave para reducir riesgos asociados a estas bebidas. Salud

Beneficios, riesgos y lo que debes saber antes de consumir bebidas energizantes

Ángela Aguilar cerró el 2025 con un mensaje cargado de reflexión. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela detalles y emociona al iniciar el año de su boda

Imagen de los tres Reyes Magos Curiosidades

Día de Reyes: ¿por qué en Colombia se celebra distinto a otros países?