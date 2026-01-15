Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Jay Torres arremetió contra Tebi Bernal tras su expulsión en La casa de los famosos: "déjame quieto"

Jay Torres aprovechó su estadía en el loft para enviarle un contundente mensaje a Tebi Bernal y dejar clara su posición frente a la expulsión.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jay Torres y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Jay Torres arremetió contra Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Apenas han pasado cuatro días desde que se abrieron las puertas de La casa de los famosos Colombia, pero todo parece indicar que los ánimos si han ido elevándose, y un ejemplo de esto, fue las recientes afirmaciones que Jay Torres lanzó en contra de Tebi Bernal.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jay Torres sobre Tebi Bernal tras ser expulsado de La casa de los famosos Colombia?

Las declaraciones del boricua se dieron en medio del encierro en el loft de los famosos, lugar al que fue enviado luego de ser expulsado por Tebi y en donde aprovechó para referirse a su punto de vista sobre el participante.

Artículos relacionados

"Sé que en la posición en la que él estaba, es muy incómoda, cuando me sacó le di un beso, un abrazo, papi, todo bien, de esto se trata esto... qué pasa, a través del tiempo estoy viendo cosas, me parece curioso como él dice que me ve como competencia", señaló el puertorriqueño, quien asegura que lo eligió por simple estrategia.

Artículos relacionados

Pero sus comentarios sobre el antioqueño no quedaron allí, pues segundos después, arremetió en su contra al decir que un tipo como él, de 42 años y que baila capoeira, no significa competencia para su juego.

¿Jay Torres fue expulsado de La casa de los famosos Colombia?

Lo anterior, lo llevó a recordar que antes de que ingresaran al reality de convivencia, Bernal lo buscó en redes sociales y fue el primero en seguirlo, situación que lo llevó a decir lo siguiente: "si no estás buscando amigos pa' que me buscas".

Finalmente, el joven cantante insistió en que espera que Tebi no lo trate como "un pana" si en realidad es competencia, pues desde su punto de vista esto lo hace un doble moral.

Jay Torres en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Jay Torres sobre Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, el intérprete de Puerto Rico, logró obtener un porcentaje del 85% contra el 15%, que le permitió regresar de nuevo a la competencia para demostrarlo todo su potencial como competidor.

Por ahora, queda esperar a conocer cómo será la relación entre ambos participantes, pues luego de este episodio, muy seguramente habrá alguna revancha por parte del isleño.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Jay Torres en La casa de los famosos Colombia 2026. La casa de los famosos

El público eligió el futuro de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia, ¿salió o se quedó?

El cantante Jay Torres, fue expulsado hace dos capítulos por parte de Tebi Bernal, quien por estrategia lo eligió a él para que saliera.

La casa de los famosos

¡El juego cambió! Valentino y Alexa usaron sus poderes y así quedó la placa parcial de La casa de los famosos Colombia

En La casa de los famosos Colombia todo puede pasar y eso quedó demostrado en el último capítulo luego de los resultados de la placa de nominación.

Valentino desafió a Alexa Torres por el robo de salvación y así se vivió el momento Valentino Lázaro

Valentino se enfrentó a Alexa Torres, líder de la semana, por el robo de salvación ¡Y ganó!

Valentino se enfrentó a Alexa Torres, líder de la semana de La casa de los famosos Colombia, por el robo de salvación.

Lo más superlike

Inquietante sorpresa en la casa de Jhonny Rivera tras homenaje a Yeison Jiménez Jhonny Rivera

Prometida de Jhonny Rivera halló inquietante panorama en casa tras homenaje a Yeison Jiménez

Jenny López, prometida de Jhonny Rivera se encontró con un inquietante panorama al regresar a la finca tras homenaje a Yeison Jiménez.

Prima de Yeison Jiménez conmueve. Yeison Jiménez

Familiar de Yeison Jiménez sorprendió al revelar cómo era apodado el cantante en México

Encías inflamadas, dolor mandibular y mal aliento son signos de alerta. Salud

¿Cuándo es ideal retirar las muelas del juicio o cordales? esto dicen los expertos

Andy le dedicó un emotivo homenaje durante una reciente presentación. Andy Rivera

Andy Rivera recuerda a Yeison Jiménez desde la infancia y los sueños compartidos

Murió Dogardisc Talento nacional

Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta