Jay Torres arremetió contra Tebi Bernal tras su expulsión en La casa de los famosos: "déjame quieto"

Apenas han pasado cuatro días desde que se abrieron las puertas de La casa de los famosos Colombia, pero todo parece indicar que los ánimos si han ido elevándose, y un ejemplo de esto, fue las recientes afirmaciones que Jay Torres lanzó en contra de Tebi Bernal.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

¿Qué dijo Jay Torres sobre Tebi Bernal tras ser expulsado de La casa de los famosos Colombia?

Las declaraciones del boricua se dieron en medio del encierro en el loft de los famosos, lugar al que fue enviado luego de ser expulsado por Tebi y en donde aprovechó para referirse a su punto de vista sobre el participante.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan emotivo video de la esposa de Yeison Jiménez al lado del féretro en despedida privada

"Sé que en la posición en la que él estaba, es muy incómoda, cuando me sacó le di un beso, un abrazo, papi, todo bien, de esto se trata esto... qué pasa, a través del tiempo estoy viendo cosas, me parece curioso como él dice que me ve como competencia", señaló el puertorriqueño, quien asegura que lo eligió por simple estrategia.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Sale a la luz desgarrador video del hijo de Yeison Jiménez usando su sombrero: "El aventurerito"

Pero sus comentarios sobre el antioqueño no quedaron allí, pues segundos después, arremetió en su contra al decir que un tipo como él, de 42 años y que baila capoeira, no significa competencia para su juego.

¿Jay Torres fue expulsado de La casa de los famosos Colombia?

Lo anterior, lo llevó a recordar que antes de que ingresaran al reality de convivencia, Bernal lo buscó en redes sociales y fue el primero en seguirlo, situación que lo llevó a decir lo siguiente: "si no estás buscando amigos pa' que me buscas".

Finalmente, el joven cantante insistió en que espera que Tebi no lo trate como "un pana" si en realidad es competencia, pues desde su punto de vista esto lo hace un doble moral.

Esto dijo Jay Torres sobre Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, el intérprete de Puerto Rico, logró obtener un porcentaje del 85% contra el 15%, que le permitió regresar de nuevo a la competencia para demostrarlo todo su potencial como competidor.

Por ahora, queda esperar a conocer cómo será la relación entre ambos participantes, pues luego de este episodio, muy seguramente habrá alguna revancha por parte del isleño.