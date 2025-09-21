Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
IA reveló las 5 candidatas que pasarían a la final de Miss Universe Colombia en medio de la polémica

La IA hizo su predicción y dio el nombre de las 5 participantes que pasarán directo a la gran final de Miss Universe Colombia, el reality.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Miss Universe Colombia, el reality
IA reveló quiénes serían las 5 candidatas que pasarían directo a la final de Miss Universe Colombia | Foto del Canal RCN.

El próximo domingo 28 de septiembre se conocerá quién será la mujer que ganará Miss Universe Colombia, el reality. Mientras llega el día de la gran final de la producción presentada por Claudia Bahamón, ya se empiezan a perfilar las participantes favoritas.

¿Por qué hay polémica en Miss Universe Colombia, el reality?

En cada capítulo, las representantes de cada departamento han tenido que enfrentarse a diversas pruebas. Estas tiene distintas vertientes, pues van desde la fotografía hasta la comunicación.

No obstante, la polémica también ha estado presente, pues entre lo más nuevo varias mujeres se desahogaron y criticaron entre sí, justificando que hay candidatas que no saben trabajar en equipo, sacando a la luz diferentes defectos e incrementando la tensión en el reality.

Entonces, no es un secreto que todas quieren estar en la gran final, pero lamentablemente eso no va a pasar. Solo 16 participantes tendrán la posibilidad de llevarse la corona de Miss Universe Colombia, el reality, y por lo tanto representar al país a nivel mundial en Tailandia.

Como se ha venido comunicando en el formato televisivo, existe una tabla de posiciones. Las participantes que ocupen los primeros cinco puestos pasan directo a la final, el resto son elegidas por el jurado y el público.

Pues bien, en vista del revuelo y la polémica del reality, se le pidió a la inteligencia artificial IA que hiciera una predicción y diera el top 5 de las representantes que pasarían directo a la final de Miss Universe Colombia.

¿Quiénes pasarían directo a la final de Miss Universe Colombia, el reality?, según la IA

La IA determinó que las cinco participantes que pasarían sin problema alguno a la gran final del formato de belleza son las que llevan la banda de los departamentos: Valle del Cauca, Risaralda, Magdalena, Antioquia y Santander.

1. Eliana Duque (Miss Valle del Cauca)

Ha sido líder en la tabla general, tiene excelente desempeño en pruebas de comunicación y pasarela. Demuestra carisma y disciplina, con apoyo del público.

Eliana Duque
Eliana Duque, Miss Valle del Cauca | Foto del Canal RCN.

2. Ángela Arcila (Miss Risaralda)

Ganó el reto como presentadora de TV, demostrando seguridad. Es constante en su rendimiento, con buena oratoria y porte.

Ángela Arcila
Ángela Arcila, Miss Risaralda | Foto del Canal RCN.

3. Sofía Donado (Miss Magdalena)

Mezcla de belleza, preparación académica y mensaje social. Va en ascenso en la competencia, conectando con jurados y público.

Sofía Donado
Sofía Donado, Miss Magdalena | Foto del Canal RCN.

4. Vanessa Pulgarín (Miss Antioquia)

Amplia experiencia en reinados internacionales y en modelaje. Conjuntamente, cuenta con madurez, seguridad y proyección internacional.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia | Foto del Canal RCN.

5. Gloria Mutis (Miss Santander)

Ha escalado posiciones en las últimas pruebas. Asimismo, cuenta con un buen porte en pasarela y destacada comunicación. Perfil atractivo tanto para jurado como para el público.

Gloria Mutis
Gloria Mutis, Miss Santander | Foto del Canal RCN.

Con este top, las candidatas con mayor experiencia y constancia (Valle, Risaralda, Antioquia) se mezclan con las que vienen sorprendiendo en la competencia (Magdalena, Santander), concluyó la IA.

