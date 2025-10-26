IA predice quién sería el aspirante del grupo 1 que ingresaría a La casa de los famosos Colombia 3

Este domingo 26 de octubre se conocerá el nombre del más votado del primer grupo de aspirantes para ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Quiénes son los aspirantes del grupo 1 para ingresar a La casa de los famosos Colombia 3?

Varios aspirantes buscarán que el público los apoye a través de las votaciones, así que semana tras semana se irán revelando grupos y solo uno de cada equipo hará parte del reality de convivencia del Canal RCN.

Para este primer grupo, seis hombres del mundo de las redes sociales son los que buscan un cupo en la producción: Juanchi, Nicolás Arrieta, Carlos Grande, Juan Diego Becerra, Juandi Duque y Javier Gómez.

Durante toda la semana, el fiel público ha venido votando para apoyar a su aspirante favorito, tal como sucedió en la temporada pasada.

Mientras se revela el resultado final, se le preguntó a la inteligencia artificial (IA) que lanzara su propia predicción acerca de quién sería el aspirante del primer grupo que se convertirá en habitante de La casa de los famosos Colombia 3.

¿Qué opina la IA de cada aspirante del grupo 1?

Lo primero que hizo la IA fue compartir un análisis de cada aspirante:

Juanchi: tiene carisma y presencia, pero su alcance es más limitado digitalmente.

tiene carisma y presencia, pero su alcance es más limitado digitalmente. Carlos Grande: cuenta con buena imagen y base de fans estable, pero menos ruido mediático.

cuenta con buena imagen y base de fans estable, pero menos ruido mediático. Juan Diego Becerra: perfil más bajo en cuanto a reconocimiento nacional. Difícil que supere a figuras virales.

perfil más bajo en cuanto a reconocimiento nacional. Difícil que supere a figuras virales. Juandi Duque: tiene fuerza en redes y es querido, pero su perfil es más "tranquilo", lo que genera menos expectativa de reality.

tiene fuerza en redes y es querido, pero su perfil es más "tranquilo", lo que genera menos expectativa de reality. Javier Gómez: público objetivo, más local o nicho, es espontáneo.

público objetivo, más local o nicho, es espontáneo. Nicolás Arrieta: es un personaje con larga trayectoria, cae bien o mal y no hay intermedios.

¿Quién del grupo 1 de aspirantes ingresaría a La casa de los famosos Colombia 2026?, según la IA

Después de las características de cada aspirante, la IA concluyó que la persona que ganaría en votos y sería parte de La casa de los famosos Colombia es el influencer Nicolás Arrieta.

Él es el influencer Nicolás Arrieta | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con la herramienta tecnológica, Nicolás Arrieta sería el favorito para entrar a La casa de los famosos Colombia 3 porque combina lo que más pesa en este tipo de realities: audiencia, polémica y comunidad digital activa. Además, desde ya genera conversación, apoyo y rechazo, que es justo lo que busca un formato como este.

Puedes votar por tu aspirante favorito, haciendo clic aquí.