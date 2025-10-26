Este es el aspirante de La casa de los famosos Colombia que comería croquetas de perro

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia está cada vez más cerca, y con ella llega el primer grupo de aspirantes que buscan ganarse un lugar en la casa más famosa del país.

Durante ocho semanas consecutivas, el público podrá votar por su aspirante favorito. Cada lunes, a las 7:00 a.m., se abrirán las votaciones de un nuevo grupo, y se cerrarán el domingo a las 4:00 p.m.. Ese mismo día, a las 7:00 p.m., se revelará el nombre del ganador en Noticias RCN.

¿Qué datos curiosos tiene Carlos Grande del Gallego, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Entre los primeros aspirantes se encuentra Carlos Grande del Gallego, un hombre multifacético que ha logrado destacarse en distintos ámbitos. Nacido en Medellín, tiene 38 años y se caracteriza por su disciplina, creatividad y pasión por los retos.

Entre sus datos curiosos destaca que tiene dos carreras profesionales, una especialización y más de diez cursos certificados. Además, disfruta ir al club de tiro y se declara fan del rock, un género que lo acompaña en su día a día.

Carlos Grande reveló que es rockero. (Foto Canal RCN)

¿Qué curiosidades hay sobre Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Desde Barranquilla llega Javier Gómez Montenegro, un aspirante que combina la alegría del Caribe con el arte. Es bailarín, DJ y creador de contenido, y ha conquistado a sus seguidores gracias a su energía, carisma y sentido del humor.

Entre sus datos curiosos está el hecho de que aunque muchos creen que tiene pareja, está soltero. Cuando era niño, lo apodaban “piña” o “honguito” por su corte de cabello, y él mismo dice que hoy parece más una piña por su pelo decolorado. También se considera una persona muy inquieta, y asegura que le encanta encerrarse en su cuarto para bailar.

“La gente cree que vivo de palo en palo, de marido en marido. Y resulta que estoy más solterona que la tía de tu familia”, compartió.

Javier Gómez confesó que es una persona muy inquieta. (Foto Canal RCN)

¿Qué datos curiosos tiene Juan Diego Becerra, el influencer que quiere entrar a La casa de los famosos Colombia?

El caleño Juan Diego Becerra es creador de contenido y deportista, y se ha destacado por promover hábitos saludables y compartir mensajes de motivación.

Entre sus datos curiosos se encuentran que tiene un gemelo, practica motocross y es paracaidista. Sin embargo, hay algo que no soporta: las arañas, al punto de perder la calma si ve una.

Juan Diego Becerra confesó que tiene un hermano gemelo. (Foto Canal RCN)

¿Qué curiosidades tiene Juanchin, el creador digital que aspira a La casa de los famosos Colombia?

Juan Andrés Robles Heredia, más conocido como Juanchin, es uno de los creadores de contenido más populares del país. Nació en Bogotá y, con tan solo 22 años, ha formado una comunidad fiel que disfruta de su humor y su forma natural de contar historias.

A lo largo de su trayectoria ha demostrado que el carisma puede ser su mejor herramienta para enfrentar los retos. Aunque padece una enfermedad huérfana que le da la apariencia de niño, nunca ha permitido que esa condición lo limite; al contrario, la ha convertido en su sello personal y en un ejemplo de resiliencia.

Entre sus datos curiosos: le encanta el arroz con huevo y podría comerlo todos los días, disfruta actuar e improvisar, y en la casa tendría que dormir con un aparato especial para dormir.

Juanchin reveló que si llega a quedar en La casa, le tocaría dormir con un aparato especial. (Foto Canal RCN)

¿Qué datos curiosos tiene Juan Diego Duque, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Desde Bucaramanga llega Juan Diego Duque, un creador de contenido que se ha ganado al público con su espontaneidad y su forma divertida de contar anécdotas cotidianas. Amante del humor y de las historias reales, asegura que le encanta conectar con la gente a través de experiencias sinceras.

A diferencia de otros aspirantes, mantiene una relación sentimental estable, lo que podría marcar una dinámica distinta dentro de la casa.

Entre sus datos curiosos: mide 1.95, sabe improvisar y hacer freestyle (aunque admite que no es el mejor), y le encantan las hamburguesas y la lasaña.

Juan Diego Duque confesó que es "increíblemente" alto. Mide 1.95 cm. (Foto Canal RCN)

¿Qué curiosidades tiene Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Nicolás Arrieta es una de las figuras digitales más reconocidas de Colombia. Nació en Bogotá y ha construido una carrera marcada por la franqueza, el emprendimiento y la controversia. Es creador de contenido, empresario y figura pública, conocido por expresar sus opiniones sin filtros.

Entre sus datos curiosos se destacan que le gustan los tatuajes, algo evidente en su imagen; que hasta este 2025 aprendió que debía mirar a las personas a los ojos, algo que descubrió tras hablar con su mamá; y que puede comer mondongo todos los días, o literalmente cualquier cosa que le sirvan, “¡hasta croquetas de perro!”, según él mismo bromea.

Nicolás Arrieta confesó que podría comer croquetas de perro de ser necesario. (Foto Canal RCN)

¿Cómo votar por tu aspirante favorito de La casa de los famosos Colombia 2026?

Ya están abiertas las votaciones para elegir al primer habitante confirmado de La casa de los famosos Colombia 3. El público votó desde el lunes a las 7:00 a.m. hasta hoy domingo 26 de octubre a las 4:00 p.m.

Para participar, solo debes ingresar a lacasadelosfamososcolombia.com, buscar la sección “Elige aquí a tu aspirante favorito”, seleccionar a tu participante preferido y confirmar el voto.

¿Cuándo se conocerá al primer participante oficial de La casa de los famosos 3?

El resultado del Grupo 1 se dará a conocer hoy domingo 26 de octubre a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

Cada semana se abrirá una nueva ronda de votaciones con diferentes aspirantes, hasta completar ocho grupos y ocho habitantes confirmados que formarán parte de la temporada 2026 del reality.

Así que no te quedes sin participar: tu voto puede definir quién cruzará la puerta de La casa de los famosos Colombia 3.