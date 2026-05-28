Finalistas de La casa de los famosos recibieron llamado de atención: “el premio es individual”

Durante la gala de este jueves 28 de mayo en La casa de los famosos Colombia, Carla Giraldo y Marcelo Cezán hicieron un llamado de atención a los finalistas al recordarles que el premio se define de manera individual. El mensaje surgió en medio de la tensión generada por la reciente situación entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal, de cara a la gran final del programa.

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¿Cuál fue el llamado de atención de Carla Giraldo y Marcelo Cezán a los finalistas?

Carla Giraldo intervino antes del último posicionamiento en positivo realizado por los exparticipantes, en la antesala de la gran final prevista para el viernes 29 de mayo.

Este 29 de mayo será la gran final de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

En su mensaje, la presentadora recordó que la competencia ya estaba en una etapa totalmente individual y que, aunque dentro del reality los finalistas habían llegado hasta ese punto con estrategias, decisiones y posibles alianzas, la votación del público funcionaba de manera diferente.

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“Valentino, Alejandro, Juanda, Tebi, llegaron hasta aquí gracias a su esfuerzo, alianzas, estrategias, decisiones, pero recuerden afuera Colombia no vota por alianzas y estrategias… El premio es individual”.

Enfatizó que el ganador sería una sola persona, elegida por la audiencia en Colombia, no por acuerdos internos, sino por su conexión, resistencia y desempeño a lo largo de toda la temporada. También destacó que solo uno de los cuatro finalistas obtendría el reconocimiento final, el premio y el honor de apagar las luces de la casa, cerrando así la tercera temporada del programa.

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“En este momento, el juego es completamente individual y afuera Colombia está votando por el finalista que se ganó el corazón del público… Solo uno va a obtener el titulo de ganador, tendrá el honor de apagar las luces de la casa más famosa de Colombia y solo uno se llevará los cuatrocientos millones, solo uno”.

¿Cuándo es la final de La casa de los famosos Colombia y quiénes son los finalistas?

Vale la pena recordar que la gran final de La casa de los famosos Colombia se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo a partir de las 8:00 p.m. por el Canal RCN y la app del Canal RCN.

Durante la última gala Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal conocerán junto a los colombianos quién de ellos se convertirá en el ganador de esta temporada.