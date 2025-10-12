Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esta fue la sorpresiva reacción de Manuela Gómez tras ingresar a La casa de los famosos Colombia 3

Reconocida influenciadora es tendencia tras sorpresiva reacción tras su ingreso por el Jefe a La casa de los famosos Colombia 3.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Esta fue la sorpresiva reacción de Manuela Gómez tras ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026
¿Cómo reaccionó Manuela Gómez tras ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes redes sociales tras la expectativa de saber qué celebridades ingresarán a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3, una producción del Canal RCN.

Además, ya se conoce el nombre de siete celebridades que ingresarán al reality tras la decisión del público a través de las votaciones en la página oficial de lacasadelosfamososcolombia.com.

Así también, varios internautas se han sorprendido con la decisión que tomó el Jefe de La casa de los famosos Colombia al anunciar que la creadora de contenido digital, Manuela Gómez es elegida por él.

¿Cuál fue la reacción de Manuela Gómez tras ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026?

Es clave mencionar que Manuela Gómez se ha destacado con sus seguidores al revelar varias anécdotas de su vida personal, en especial por compartir su faceta como madre y como creadora de contenido.

Con base en esto, la influenciadora compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, acerca de su reacción sobre su ingreso a la casa más famosa del país, expresando las siguientes palabras.

“Sí, mis amores, soy la primera participante directa. Lista para entrar a La casa de los famosos Colombia 2026. Me siento muy feliz y ustedes no están preparados para todo lo que se viene”, agregó la influenciadora.

Esta fue la sorpresiva reacción de Manuela Gómez tras ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026
Esto dijo Manuela Gómez tras ingresar a La casa de los famosos Colombia 3. | Foto: Canal RCN

Desde luego, el ingreso de la famosa ha generado variedad de comentarios en las redes sociales, pues los internautas han estado bajo la expectativa de cómo será su participación en el reality.

¿Cuál fue la producción en la que Manuela Gómez adquirió gran reconocimiento en la televisión?

Sin duda, Manuela siempre se ha destacado por su carisma y ser honesta en su personalidad, pues, participó en una recordada producción en la que adquirió gran popularidad.

Esta fue la sorpresiva reacción de Manuela Gómez tras ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026
Así fue el paso de Manuela Gómez en 'Protagonistas de nuestra tele'. | Foto: Canal RCN

El reality en el que participó la influenciadora fue en: ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, en la que demostró varias cualidades de su personalidad y, también, dividió opiniones frente a la convivencia que tuvo con otras celebridades.

