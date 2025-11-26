Esposo de Carolina Sabino dedicó mensaje de amor tras la final de MasterChef: así reaccionó la actriz

Luego de una emocionante final de MasterChef Celebrity Colombia, el esposo de Carolina Sabino decidió compartir unas emotivas fotografías de la competencia y dedicarle un mensaje tras su participación en la gran final.

¿Cuál fue el mensaje del esposo de Carolina Sabino tras la final de MasterChef?

El empresario chileno Mario Bert, esposo de Carolina Sabino, compartió a través de sus redes sociales un carrusel de imágenes en el que aparece junto a los chefs Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch.

Asimismo, incluyó varios momentos de la final, como uno en el que Claudia Bahamón abraza a Carolina Sabino, otro donde su esposa aparece junto a las demás participantes de la competencia culinaria: Violeta, Alejandra y Valentina.

También destacó una fotografía en la que aparece Carolina junto a su hijo mayor; al fondo se puede apreciar el logo de Canal RCN. Sin embargo, la imagen que más llamó la atención de sus seguidores fue una en la que él aparece junto a Carolina, mientras ella le da un tierno beso en la mejilla.

El emotivo mensaje del esposo de Carolina Sabino después de la final de MasterChef. (Foto: Canal RCN)

Bert acompañó las fotografías con una descripción en la que dejó ver que, más allá del resultado final, en el que su esposa no salió victoriosa, primó el agradecimiento por la experiencia vivida.

“Gracias a todos. ¡La pasamos espectacular! Te amo, Carolina Sabino”, escribió.

¿Cómo reaccionó Carolina Sabino a las imágenes de su esposo Mario Bert?

Por supuesto, los internautas no tardaron en reaccionar a las emotivas imágenes, dejando mensajes como: “Bonita familia y felicitaciones a Carolina”, “Me encantaba su energía cuando cocinaba porque lo hacía con mucho amor, desde el corazón” y “Felicidades, para nosotros tú eres la ganadora”.

Otros seguidores también destacaron el apoyo familiar y el cariño hacia la actriz con comentarios como: “Qué bello tu hijo”, “Mi ganadora”, “Felicitaciones, Carolina” y “Eras mi primera favorita, tienes una bella familia”.

Y sin duda, Carolina Sabino reaccionó a las imágenes del empresario; pese a que no dejó un mensaje directamente en los comentarios, sí compartió la publicación en sus historias de Instagram.

Otras de las que reaccionaron a la publicación fueron Patty Grisales y Valentina Taguado, quienes dejaron emojis en los comentarios.