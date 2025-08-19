En fotos: los momentos más memorables de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity

Jorge Herrera se convirtió en uno de los participantes más comentados de MasterChef Celebrity 2025. Su carácter serio y enfoque en cada preparación generaron momentos que los fans del programa no olvidan.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

¿Qué caracterizó a Jorge Herrera en MasterChef Celebrity 2025?

Desde el inicio de la competencia, Jorge Herrera se destacó por su actitud seria y concentrada en la cocina, mostrando que cada reto era para él una verdadera prueba de habilidad y precisión. En más de una oportunidad, dejó claro que su participación no era un espectáculo, ya que considera la cocina como una competencia que requiere respeto.

Emotivo abrazo entre Jorge Herrera y Julián Zuluaga. (Foto del Canal RCN)

Su disciplina y dedicación se reflejaron en cada plato que preparó, combinando creatividad con técnica, lo que generó comentarios constantes entre los jurados y seguidores del programa.

¿Cuáles fueron los platos destacados de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity 2025?

A lo largo de la competencia, Herrera presentó varios platos que generaron comentarios entre los jurados y los fans:

Ñoquis con papa : Acompañados de una salsa de camarón que fue destacada por su sabor, reflejando su cuidado en la combinación de ingredientes.

: Acompañados de una salsa de camarón que fue destacada por su sabor, reflejando su cuidado en la combinación de ingredientes. Fusión de ensalada de frutas con plato fuerte: Una propuesta diferente que mezcló frutas con su plato principal, demostrando su interés por experimentar con sabores y texturas.

Una propuesta diferente que mezcló frutas con su plato principal, demostrando su interés por experimentar con sabores y texturas. “Fusión Isleña”: Un plato con mejillones, arándanos y pitahaya, que llamó la atención por su combinación inusual y su presentación.

Un plato con mejillones, arándanos y pitahaya, que llamó la atención por su combinación inusual y su presentación. Muffins de “Dulces sueños”: Su propuesta en el reto de postres evidenció imaginación y creatividad en la cocina dulce.

Su propuesta en el reto de postres evidenció imaginación y creatividad en la cocina dulce. Croquetas con bechamel: Una preparación que reflejó técnica y dedicación, con atención al sabor y a la presentación.

En varias ocasiones, los jurados destacaron que cada plato mostró el amor de Jorge Herrera por la cocina y su disposición a explorar sabores diferentes.

Artículos relacionados Influencers Murió amigo de Camilo Sánchez y lo despidió con sentido homenaje

¿Cuáles fueron los momentos más emotivos de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity 2025?

A lo largo de la competencia, Jorge Herrera tuvo varios episodios que tocaron tanto a jurados como a compañeros y televidentes. Uno de los más recordados fue cuando compartió anécdotas sobre su hijo, revelando la risa y orgullo que sentía al saber que su participación sería observada por él.

Los internautas comentaron que este gesto mostró un lado cercano y afectuoso del actor detrás del personaje de “Don Hermes”, destacando cómo, a pesar de su carácter serio en la cocina, Jorge mantiene un vínculo cariñoso con su familia, lo que permitió a los espectadores conocer una faceta más humana y auténtica del reconocido actor.

Su despedida en el séptimo reto de eliminación fue otro de los momentos emotivos: recibió aplausos de compañeros y jurados, mientras David Sanín no pudo contener las lágrimas. Claudia Bahamón y los jurados destacaron la pasión que Herrera tuvo en la competencia, dejando una huella imborrable.