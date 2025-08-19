Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
En fotos: los momentos más memorables de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity

Jorge Herrera destacó en MasterChef Celebrity 2025 por su enfoque y carácter, dejando momentos inolvidables para los fans.

Jorge Herrera llega a Masterchef Celebrity 2025
Jorge Herrera llega a la cocina de Masterchef Celebrity 2025. (Foto del Canal RCN)
Jorge Herrera luce serio en la cocina de Masterchef Celebrity 2025.
Jorge Herrera afanado en reto de Masterchef Celebrity 2025. (Foto del Canal RCN)
Jorge Herrera alista la preparación de su plato.
Jorge Herrera ajusta todos los detalles de su preparación. (Foto del Canal RCN)
Jorge Herrera presenta su plato “Fusión Isleña”.
Jorge Herrera sorprende con su plato “Fusión Isleña”. (Foto del Canal RCN)
Abrazo entre Jorge Herrera y Jorge Rausch.
Jorge Herrera se despide del chef jurado Jorge Rausch. (Foto del Canal RCN)
Jorge Herrera junto a sus compañeros y chef Jorge Rausch
Jorge Herrera prepara su receta junto a sus compañeros y Jorge Rausch (Foto de AFP)
Jorge Herrera junto a Ricardo Vesga
Jorge Herrera presenta reto junto a Ricardo Vesga. (Foto del Canal RCN)
Jorge Herrera presenta reto de campo junto a Nicolás Montero.
Jorge Herrera en reto de campo junto a Nicolás Montero. (Foto del Canal RCN)
Jorge Herrera junto a Nicolás de Zubiría
Jorge Herrera sigue las instrucciones de Nicolás de Zubiría. (Foto del Canal RCN)
Jorge Herrera en compañía de Jorge Rausch
Jorge Rausch le da algunas instrucciones a Jorge Herrera. (Foto del Canal RCN)
Jorge Herrera cocina en reto de campo.
Jorge Herrera se enfrenta a un reto de campo. (Foto del Canal RCN)
Jorge Herrera cocina junto a David Sanin.
Jorge Herrera asume reto junto a David Sanin. (Foto del Canal RCN)
Jorge Herrera hace parte del equipo naranja.
Jorge Herrera celebra junto a sus compañeros del equipo naranja. (Foto del Canal RCN)
Jorge Herrera resalta con su plato ante el jurado
Jorge Herrera destaca con su plato en Masterchef Celebrity 2025. (Foto del Canal RCN)
Jorge Herrera junto a Valeria Aguilar y Belén Alonso
Jorge Herrera y Valeria Aguilar siguen las instrucciones de Belén Alonso (Fotos del Canal RCN)
Jorge Herrera en reto de campo
Jorge Herrera prepara su plato del reto de campo. (Foto del Canal RCN)
Jorge Herrera afirma que prefiere la precisión en la cocina.
Jorge Herrera busca la precisión en la cocina. (Foto del Canal RCN)
Jorge Herrera presenta su receta ante Claudia Bahamón y Belén Alonso
Jorge Herrera presenta su plato ante Claudia Bahamón y Belén Alonso. (Foto del Canal RCN)
Emotivo momento entre Jorge Herrera y Julián Zuluaga.
Emotivo abrazo entre Jorge Herrera y Julián Zuluaga. (Foto del Canal RCN)
Jorge Herrera presenta su receta ante Nicolás de Zubiría
Nicolás de Zubiría califica el plato de Jorge Herrera (Foto del Canal RCN)
Jorge Herrera se convirtió en uno de los participantes más comentados de MasterChef Celebrity 2025. Su carácter serio y enfoque en cada preparación generaron momentos que los fans del programa no olvidan.

¿Qué caracterizó a Jorge Herrera en MasterChef Celebrity 2025?

Desde el inicio de la competencia, Jorge Herrera se destacó por su actitud seria y concentrada en la cocina, mostrando que cada reto era para él una verdadera prueba de habilidad y precisión. En más de una oportunidad, dejó claro que su participación no era un espectáculo, ya que considera la cocina como una competencia que requiere respeto.

Emotivo momento entre Jorge Herrera y Julián Zuluaga.
Emotivo abrazo entre Jorge Herrera y Julián Zuluaga. (Foto del Canal RCN)

Su disciplina y dedicación se reflejaron en cada plato que preparó, combinando creatividad con técnica, lo que generó comentarios constantes entre los jurados y seguidores del programa.

¿Cuáles fueron los platos destacados de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity 2025?

A lo largo de la competencia, Herrera presentó varios platos que generaron comentarios entre los jurados y los fans:

  • Ñoquis con papa: Acompañados de una salsa de camarón que fue destacada por su sabor, reflejando su cuidado en la combinación de ingredientes.
  • Fusión de ensalada de frutas con plato fuerte: Una propuesta diferente que mezcló frutas con su plato principal, demostrando su interés por experimentar con sabores y texturas.
  • “Fusión Isleña”: Un plato con mejillones, arándanos y pitahaya, que llamó la atención por su combinación inusual y su presentación.
  • Muffins de “Dulces sueños”: Su propuesta en el reto de postres evidenció imaginación y creatividad en la cocina dulce.
  • Croquetas con bechamel: Una preparación que reflejó técnica y dedicación, con atención al sabor y a la presentación.

En varias ocasiones, los jurados destacaron que cada plato mostró el amor de Jorge Herrera por la cocina y su disposición a explorar sabores diferentes.

¿Cuáles fueron los momentos más emotivos de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity 2025?

A lo largo de la competencia, Jorge Herrera tuvo varios episodios que tocaron tanto a jurados como a compañeros y televidentes. Uno de los más recordados fue cuando compartió anécdotas sobre su hijo, revelando la risa y orgullo que sentía al saber que su participación sería observada por él.

Los internautas comentaron que este gesto mostró un lado cercano y afectuoso del actor detrás del personaje de “Don Hermes”, destacando cómo, a pesar de su carácter serio en la cocina, Jorge mantiene un vínculo cariñoso con su familia, lo que permitió a los espectadores conocer una faceta más humana y auténtica del reconocido actor.

Su despedida en el séptimo reto de eliminación fue otro de los momentos emotivos: recibió aplausos de compañeros y jurados, mientras David Sanín no pudo contener las lágrimas. Claudia Bahamón y los jurados destacaron la pasión que Herrera tuvo en la competencia, dejando una huella imborrable.

Jorge Herrera presenta su receta ante Nicolás de Zubiría
Nicolás de Zubiría califica el plato de Jorge Herrera (Foto del Canal RCN)
