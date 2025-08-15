¿Cómo luce actualmente Omeris Arrieta, la recordada ‘Venezuela’ de Chepe Fortuna?

En 2010, Chepe Fortuna cautivó al público colombiano con su mezcla de comedia, drama y crítica social. Entre sus personajes más recordados estuvo ‘Venezuela’, interpretada por Omeris Arrieta, cuya carrera y vida han estado marcadas por grandes retos.

¿Quién fue ‘Venezuela’ en Chepe Fortuna?

La historia de Chepe Fortuna, protagonizada por Taliana Vargas y Javier Jattin, giraba en torno a un pescador humilde y una heredera comprometida con la defensa del medioambiente. Entre los personajes secundarios más recordados estuvo ‘Venezuela’, prima de Niña Cabrales.

Omeris Arrieta revela detalles de su vida / (Foto del Canal RCN)

Omeris Arrieta dio vida a una mujer coqueta y provocadora, con actitudes racistas y un carácter fuerte. La actriz afirmó en una entrevista que este papel fue todo un reto por sus diferencias con el personaje, pues, debía interpretar rasgos muy alejados de su propia personalidad.

¿Qué pasó con Omeris Arrieta después de la novela?

Tras el éxito de la telenovela, Arrieta continuó en el medio artístico, pero su vida dio un giro inesperado cuando sufrió un derrame cerebral durante las grabaciones de otra serie televisiva.

Esta situación le provocó pérdida de memoria, dificultades para hablar y caminar, e incluso la dejó cuadripléjica temporalmente. Según relató en una entrevista, fue uno de los momentos más difíciles de su vida, aunque contó con el apoyo incondicional de su hija.

“El apoyo de mi hija siempre ha sido incondicional con su mamá. Eso es lo que hace que Omeris Arrieta se ponga su camiseta y salga adelante, porque no ha sido fácil, pero estoy feliz”

¿A qué se dedica actualmente Omeris Arrieta?

Aunque alejada de los grandes canales nacionales, la actriz trabaja en producciones regionales, series y películas, y lidera talleres y obras de teatro sobre salud mental en Valledupar.

“Hemos estado dictando talleres, haciendo obras. Yo no me no he detenido porque eso es lo que ha hecho que Omeris Arrieta se recupere en cuanto a su memoria"

Su trayectoria reciente quedó registrada en el documental 'Omeris Arrieta, la sonrisa eterna', dirigido por Erick Casanova y Jairo Estrada, que retrata su proceso de recuperación y su compromiso con la actuación. La producción se ha exhibido en algunas salas del país y cuenta con avances en plataformas digitales.