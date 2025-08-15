Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Cómo luce actualmente Omeris Arrieta, la recordada ‘Venezuela’ de Chepe Fortuna?

Omeris Arrieta, quien interpretó a ‘Venezuela’ en Chepe Fortuna, revela detalles de su vida y su camino en la actuación.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Así luce Omeris Arrieta, ‘Venezuela’ de Chepe Fortuna
¿Cómo luce Omeris Arrieta, la recordada ‘Venezuela’ de Chepe Fortuna? / (Foto del Canal RCN)

En 2010, Chepe Fortuna cautivó al público colombiano con su mezcla de comedia, drama y crítica social. Entre sus personajes más recordados estuvo ‘Venezuela’, interpretada por Omeris Arrieta, cuya carrera y vida han estado marcadas por grandes retos.

Artículos relacionados

¿Quién fue ‘Venezuela’ en Chepe Fortuna?

La historia de Chepe Fortuna, protagonizada por Taliana Vargas y Javier Jattin, giraba en torno a un pescador humilde y una heredera comprometida con la defensa del medioambiente. Entre los personajes secundarios más recordados estuvo ‘Venezuela’, prima de Niña Cabrales.

¿Qué pasó con Omeris Arrieta luego de Chepe Fortuna?
Omeris Arrieta revela detalles de su vida / (Foto del Canal RCN)

Omeris Arrieta dio vida a una mujer coqueta y provocadora, con actitudes racistas y un carácter fuerte. La actriz afirmó en una entrevista que este papel fue todo un reto por sus diferencias con el personaje, pues, debía interpretar rasgos muy alejados de su propia personalidad.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Omeris Arrieta después de la novela?

Tras el éxito de la telenovela, Arrieta continuó en el medio artístico, pero su vida dio un giro inesperado cuando sufrió un derrame cerebral durante las grabaciones de otra serie televisiva.

Esta situación le provocó pérdida de memoria, dificultades para hablar y caminar, e incluso la dejó cuadripléjica temporalmente. Según relató en una entrevista, fue uno de los momentos más difíciles de su vida, aunque contó con el apoyo incondicional de su hija.

“El apoyo de mi hija siempre ha sido incondicional con su mamá. Eso es lo que hace que Omeris Arrieta se ponga su camiseta y salga adelante, porque no ha sido fácil, pero estoy feliz”

Artículos relacionados

¿A qué se dedica actualmente Omeris Arrieta?

Aunque alejada de los grandes canales nacionales, la actriz trabaja en producciones regionales, series y películas, y lidera talleres y obras de teatro sobre salud mental en Valledupar.

“Hemos estado dictando talleres, haciendo obras. Yo no me no he detenido porque eso es lo que ha hecho que Omeris Arrieta se recupere en cuanto a su memoria"

Su trayectoria reciente quedó registrada en el documental 'Omeris Arrieta, la sonrisa eterna', dirigido por Erick Casanova y Jairo Estrada, que retrata su proceso de recuperación y su compromiso con la actuación. La producción se ha exhibido en algunas salas del país y cuenta con avances en plataformas digitales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mejor amiga de Alejandra Gómez rompió el silencio Talento nacional

Mejor amiga de Alejandra Gómez reveló detalles del fallecimiento de la periodista

María Rojas, amiga de la periodista Alejandra Gómez se pronunció tras su fallecimiento: "Estaba pasando por una difícil situación".

Paramédicos atienden de emergencia a La Karola Talento nacional

Paramédicos atienden de emergencia a Karola en La Casa de Alofoke por complicaciones de salud

Paramédicos ingresaron de emergencia a La Casa de Alofoke para atender a Karola por complicaciones de salud menstrual.

Belinda y Ángela Aguilar en una nueva polémica por indirecta en redes sociales Christian Nodal

Así es el vínculo de Ángela Aguilar con la hija de Christian Nodal

Christian Nodal confesó que Ángela Aguilar ha sido clave en su vínculo con Inti, dándole amor, comprensión e inclusión en su hogar.

Lo más superlike

Betty la fea

Ana María Orozco habla acerca de la nueva temporada de Betty la fea, la historia continúa

Ana María Orozco habla sobre la segunda temporada de Betty, la Fea y cómo la historia evoluciona 20 años después.

Luisa Fernanda W anuncia nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W lanzó nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda

Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal

Nodal desmiente a Cazzu sobre no darle suficiente dinero para su hija

En Stanford desarrollaron un lector cerebral que protege tu privacidad con una “clave mental” única. Curiosidades

Este es el innovador sistema que lee pensamientos con una “clave mental”

DJ Exotic conmueve con su increíble y milagrosa recuperación que inspira al mundo Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO