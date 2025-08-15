Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mejor amiga de Alejandra Gómez reveló detalles del fallecimiento de la periodista

María Rojas, amiga de la periodista Alejandra Gómez se pronunció tras su fallecimiento: "Estaba pasando por una difícil situación".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mejor amiga de Alejandra Gómez rompió el silencio
La mejor amiga de Alejandra Gómez habló tras su fallecimiento. (Foto Canal RCN)

El sorpresivo fallecimiento de la comunicadora Alejandra Gómez ha generado conmoción en el mundo del periodismo y entretenimiento, por lo que las preguntas y cuestionamientos han surgido.

¿Qué reveló María Rojas, mejor amiga de Alejandra Gómez tras su fallecimiento?

Esta lamentable noticia fue anunciada en medio de la emisión del 14 de agosto del programa Mañana Express del Canal RCN, en donde Alejandra Gómez era periodista. Noticia que rápidamente se viralizó.

Hasta el momento, solo el esposo de Alejandra, el también periodista Andrés Marín, se había pronunciado a través de sus redes sociales con un estremecedor mensaje de despedida para su pareja y de agradecimiento por los mensajes de apoyo.

Sin embargo, la mejor amiga de la periodista, María Rojas, recientemente rompió el silencio en medio de una entrevista con "La Red Viral" en donde contó detalles sobre los últimos días de Alejandra y lo que venía viviendo en el último tiempo.

María aseguró que habían querido mantener en reserva la noticia y detalles por respeto a la memoria de Alejandra, pero que sentía debía aclarar algunos aspectos porque se estaban diciendo diferentes versiones en redes.

De mi parte y de la mamá tampoco habíamos querido que esto se filtrara de esta manera por respeto a ella. Para todos ha sido muy duro, ha sido muy difícil porque no nos lo esperábamos.

Homenaje a Alejandra Gómez, periodista de Mañana Express
Mejor amiga de Alejandra Gómez contó detalles de lo sucedido. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fueron los últimos días de Alejandra Gómez según contó su mejor amiga?

María Rojas reveló que Alejandra estaba pasando por una crisis en el último tiempo, sin embargo, aseguró que había encontrado en la música, deporte y otras actividades una manera de conllevar sus problemas.

“Estaba pasando por una crisis, estaba con acompañamiento, pero ella estaba bien, estaba bailando salsa, estaba boxeando, empezó a leer cuentos (...), ese era uno de los proyectos que teníamos para empezar".

María asegura que ella sentía que su amiga estaba bien a nivel emocional y psicológicamente por lo que no sentía alguna preocupación.

Sin embargo, en su entrevista confiesa que al parecer algo pasó en la vida de Alejandra previo a su cumpleaños, el 10 de agosto, que la hizo perder esa tranquilidad que venía sintiendo, de la cual no quiso revelar detalles por respeto a su memoria.

Ese día ella estaba bien, tranquila, pero una situación particular hizo que ella se intranquilizara, yo no soy la indicada para hablar de esto, esa es su vida privada.

La mejor amiga de Alejandra en sus declaraciones sorprende al asegurar que era un tema que no podía hablar y que solo esperaba que saliera a la luz con las investigaciones que al parecer iniciaron tras su fallecimiento.

Yo no me siento en la capacidad de decir nada más al respecto, solamente que estaba pasando por una difícil situación emocional.

¿Qué dijo la mejor amiga de Alejandra Gómez sobre su matrimonio con Andrés Marín?

En la entrevista, María Rojas, fue preguntada sobre la vida sentimental de Alejandra, otro tema que también genera dudas en redes por la reacción y respuesta de ella.

Es un tema que tienen que preguntarle a él (al esposo) y espero que él les conteste con toda la franqueza del caso.

La mejor amiga de Alejandra aseguró que era un tema que tenían que indagarle a Andrés Marín, esposo de su amiga, quien según ella esperaba que hablara con toda sinceridad.

Al final de su respuesta, María Rojas, dejó una frase que ha generado controversia en redes sociales sobre los actos que pudo hacer su amiga por amor.

Por amor uno hace muchas cosas y por desamor también. Me reservo mis comentarios al respecto”.

