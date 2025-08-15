Así es el vínculo de Ángela Aguilar con la hija de Christian Nodal

Después de que Christian Nodal ofreciera una entrevista en la que habló sin reservas sobre su vida personal y su relación con Ángela Aguilar, la joven cantante volvió a aparecer públicamente.

¿Cuál es la reacción de Ángela Aguilar tras la entrevista de Christian Nodal?

La cantante mexicana compartió en sus redes sociales un breve video que muestra una actitud serena, en medio de la atención mediática que han generado las confesiones de su esposo.

2. Entre amor y comprensión, Ángela Aguilar ha jugado un papel fundamental en la vida de Christian Nodal y su hija Inti. Foto AFP/Romain Maurice

En la conversación que Nodal sostuvo con la periodista Adela Micha, el cantante detalló el final de su historia con Cazzu y cómo, tras esa etapa, inició un vínculo con Ángela que finalmente los llevó al matrimonio.

¿Cuáles fueron los detalles que Christian Nodal reveló sobre su relación con su hija Inti?

También reveló aspectos de su vida como padre, haciendo referencia a su pequeña hija Inti, y a la forma en la que Ángela ha sido parte de ese proceso de adaptación familiar.

El artista destacó que Ángela ha desempeñado un papel importante en su relación con Inti pues ha mostrado una actitud comprensiva y ha buscado que la niña se sienta incluida, incluso en el hogar que comparten en Houston, Texas.

Desde los primeros meses de su matrimonio, la cantante se ocupó de redecorar la casa, incorporando un espacio pensado especialmente para la pequeña, con la intención de que, cuando creciera, supiera que siempre fue considerada parte de la familia.

¿Cómo fue el proceso de separación de Cazzu y Christian Nodal?

El intérprete también habló de la separación con Cazzu, asegurando que, aunque intentaron mantener su relación, la conexión de pareja ya no existía y es por eso que ambos han procurado mantener un trato cordial por el bienestar de su hija, quien en septiembre cumplirá dos años.

Christian Nodal confesó que Ángela Aguilar ha sido clave en su vínculo con Inti, dándole amor, comprensión e inclusión en su hogar. | Foto AFP: Frazer Harrison

Mientras tanto, Ángela continúa su carrera sin dejarse arrastrar por la polémica, pues con apenas 21 años ha dejado claro que su prioridad es la música y que, incluso en medio de rumores y opiniones divididas, puede sostenerse en su propio camino artístico.