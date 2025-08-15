Paramédicos atienden de emergencia a Karola en La Casa de Alofoke por complicaciones de salud

La transmisión del 14 de agosto de “La Casa de Alofoke” estuvo marcada por un momento de tensión cuando la influencer colombiana Karola necesitó atención médica urgente debido a problemas de salud.

Artículos relacionados Karina García Sale a la luz video de Karina García y Mariana Zapata con sus exparejas en un yate

¿Qué pasó con Karola en La Casa de Alofoke?

El pasado jueves, la producción del reality activó el protocolo de emergencia tras recibir la alerta de que La Karola, cuyo nombre real es Karol Alcendra, se encontraba indispuesta y presentaba fuertes dolores. Según la información compartida durante la transmisión, los síntomas estaban relacionados con su salud menstrual.

Los paramédicos ingresaron rápidamente a la vivienda para evaluar su estado y medicarla de inmediato. Imágenes difundidas por el programa mostraron a la influencer visiblemente afectada mientras recibía asistencia profesional.

¿Qué protocolos de salud se activaron para La Karola en La Casa de Alofoke?

Las producciones de formato reality suelen contar con protocolos de asistencia médica que incluyen personal capacitado disponible las 24 horas, equipos básicos para atención de urgencias y coordinación con servicios de salud externos.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció Alejandra Gómez, periodista de Mañana Express del Canal RCN

Estos procedimientos buscan garantizar que cualquier incidente, como el vivido por La Karola, pueda ser atendido de inmediato y sin poner en riesgo la continuidad ni la seguridad de los participantes.

¿Quién es La Karola y cuál es su trayectoria?

La Karola es una creadora de contenido originaria de Colombia que acumula más de un millón de seguidores en Instagram. En su país ha sido reconocida como panelista del programa “Dímelo King”.

La Karola: creadora de contenido colombiana / (Foto del Canal RCN)

En entrevistas previas, La Karola ha afirmado que su participación en el reality forma parte de una estrategia para fortalecer su presencia internacional y ampliar su proyección en el medio digital y televisivo.

De acuerdo con seguidores del reality, su estilo directo y su capacidad para conectar con la audiencia son factores clave en su crecimiento.

Artículos relacionados Brad Pitt Brad Pitt reveló quién es su ídolo y sorprendió al decir: “Está por encima de todos”

¿Qué es La Casa de Alofoke y cómo funciona el reality?

“La Casa de Alofoke” es un reality show producido en República Dominicana que reúne a creadores de contenido, artistas e influencers en una misma vivienda durante varias semanas.

Los participantes conviven bajo la supervisión de cámaras que transmiten las 24 horas y deben enfrentarse a retos, dinámicas y actividades que ponen a prueba su personalidad, talento y capacidad de adaptación.