Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paramédicos atienden de emergencia a Karola en La Casa de Alofoke por complicaciones de salud

Paramédicos ingresaron de emergencia a La Casa de Alofoke para atender a Karola por complicaciones de salud menstrual.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Paramédicos atienden de emergencia a La Karola
La Karola es atendida por paramédicos en La Casa de Alofoke / (Foto del Canal RCN)

La transmisión del 14 de agosto de “La Casa de Alofoke” estuvo marcada por un momento de tensión cuando la influencer colombiana Karola necesitó atención médica urgente debido a problemas de salud.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Karola en La Casa de Alofoke?

El pasado jueves, la producción del reality activó el protocolo de emergencia tras recibir la alerta de que La Karola, cuyo nombre real es Karol Alcendra, se encontraba indispuesta y presentaba fuertes dolores. Según la información compartida durante la transmisión, los síntomas estaban relacionados con su salud menstrual.

Los paramédicos ingresaron rápidamente a la vivienda para evaluar su estado y medicarla de inmediato. Imágenes difundidas por el programa mostraron a la influencer visiblemente afectada mientras recibía asistencia profesional.

¿Qué protocolos de salud se activaron para La Karola en La Casa de Alofoke?

Las producciones de formato reality suelen contar con protocolos de asistencia médica que incluyen personal capacitado disponible las 24 horas, equipos básicos para atención de urgencias y coordinación con servicios de salud externos.

Artículos relacionados

Estos procedimientos buscan garantizar que cualquier incidente, como el vivido por La Karola, pueda ser atendido de inmediato y sin poner en riesgo la continuidad ni la seguridad de los participantes.

¿Quién es La Karola y cuál es su trayectoria?

La Karola es una creadora de contenido originaria de Colombia que acumula más de un millón de seguidores en Instagram. En su país ha sido reconocida como panelista del programa “Dímelo King”.

La Karola participa en La Casa de Alofoke
La Karola: creadora de contenido colombiana / (Foto del Canal RCN)

En entrevistas previas, La Karola ha afirmado que su participación en el reality forma parte de una estrategia para fortalecer su presencia internacional y ampliar su proyección en el medio digital y televisivo.

De acuerdo con seguidores del reality, su estilo directo y su capacidad para conectar con la audiencia son factores clave en su crecimiento.

Artículos relacionados

¿Qué es La Casa de Alofoke y cómo funciona el reality?

“La Casa de Alofoke” es un reality show producido en República Dominicana que reúne a creadores de contenido, artistas e influencers en una misma vivienda durante varias semanas.

Los participantes conviven bajo la supervisión de cámaras que transmiten las 24 horas y deben enfrentarse a retos, dinámicas y actividades que ponen a prueba su personalidad, talento y capacidad de adaptación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mejor amiga de Alejandra Gómez rompió el silencio Talento nacional

Mejor amiga de Alejandra Gómez reveló detalles del fallecimiento de la periodista

María Rojas, amiga de la periodista Alejandra Gómez se pronunció tras su fallecimiento: "Estaba pasando por una difícil situación".

Belinda y Ángela Aguilar en una nueva polémica por indirecta en redes sociales Christian Nodal

Así es el vínculo de Ángela Aguilar con la hija de Christian Nodal

Christian Nodal confesó que Ángela Aguilar ha sido clave en su vínculo con Inti, dándole amor, comprensión e inclusión en su hogar.

Así luce Omeris Arrieta, ‘Venezuela’ de Chepe Fortuna Talento nacional

¿Cómo luce actualmente Omeris Arrieta, la recordada ‘Venezuela’ de Chepe Fortuna?

Omeris Arrieta, quien interpretó a ‘Venezuela’ en Chepe Fortuna, revela detalles de su vida y su camino en la actuación.

Lo más superlike

Betty la fea

Ana María Orozco habla acerca de la nueva temporada de Betty la fea, la historia continúa

Ana María Orozco habla sobre la segunda temporada de Betty, la Fea y cómo la historia evoluciona 20 años después.

Luisa Fernanda W anuncia nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W lanzó nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda

Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal

Nodal desmiente a Cazzu sobre no darle suficiente dinero para su hija

En Stanford desarrollaron un lector cerebral que protege tu privacidad con una “clave mental” única. Curiosidades

Este es el innovador sistema que lee pensamientos con una “clave mental”

DJ Exotic conmueve con su increíble y milagrosa recuperación que inspira al mundo Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO