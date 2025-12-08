Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Brad Pitt reveló quién es su ídolo y sorprendió al decir: “Está por encima de todos”

Brad Pitt expresó su admiración por Valentino Rossi, ícono del MotoGP, destacando su talento y habilidades únicas.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Brad Pitt revela que Valentino Rossi es su ídolo deportivo
Brad Pitt expresó su admiración por Valentino Rossi / (Fotos de AFP)

El reconocido actor estadounidense, Brad Pitt, sorprendió al declarar que Valentino Rossi es su ídolo deportivo y que “está por encima de todos”. En una entrevista, Pitt resaltó la habilidad excepcional del expiloto italiano y su influencia en el mundo del motociclismo.

Artículos relacionados

¿Por qué Brad Pitt admira a Valentino Rossi?

En 2008, Brad Pitt confesó en una entrevista que Valentino Rossi es su referente deportivo más importante.

“Somos personajes públicos y es raro que tengamos ídolos, pero yo tengo uno que está por encima de todos” afirmó.

Según el actor, “daría todo por ser como él”. Pitt asegura que su admiración por Rossi nació al verlo brillar en MotoGP, donde cada carrera demostraba un equilibrio increíble y una destreza que, dice, lo dejaban sin palabras cada vez que lo veía en acción.

Brad Pitt expresó su admiración por Valentino Rossi
Brad Pitt describió a Rossi como "un verdadero mago" / (Foto de AFP)

Artículos relacionados

El actor describió a Rossi como "un verdadero mago" capaz de “hipnotizarlo” con sus maniobras. Destacó cómo el expiloto puede manejar su motocicleta con una ligereza que parece desafiar la física, comparando su estilo con un arte en movimiento.

¿Qué relación tiene Brad Pitt con las motocicletas?

Más allá de su admiración por Valentino Rossi, Brad Pitt es un entusiasta de las motocicletas. A lo largo de su vida ha coleccionado 12 motos, incluyendo una Harley-Davidson Shovelhead valorada en 100.000 dólares, regalo de su exesposa Angelina Jolie. Entre otras piezas destaca una MV Agusta Brutale 910, una Ducati y una Vespa.

Pitt ha mencionado que usar motocicletas también le ayuda a evadir a los paparazzi y a mantener cierta privacidad, explicando que el uso de la moto le permite cambiar de carril con rapidez para escapar de la persecución.

Artículos relacionados

¿Qué une a Brad Pitt y Valentino Rossi en esta historia?

Recientemente, Brad Pitt ha retomado la atención sobre su admiración por Rossi al promocionar su película Fórmula 1, donde interpreta a Sonny Hayes, un expiloto que vuelve a las pistas para guiar a un joven piloto. Aunque la historia es ficticia, el rodaje se realizó en circuitos oficiales y contó con vehículos adaptados para escenas realistas.

Brad Pitt es un apasionado del automovilismo
Brad Pitt es un fiel admirador de la Fórmula 1 / (Foto de AFP)

Durante la filmación, Pitt comentó que estar en los boxes y vivir la energía del deporte era “increíble”, lo que evidenció su verdadera pasión por el motociclismo y su interés por el mundo del deporte más allá del cine.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandro Riaño presentó a la que sería su nueva pareja Alejandro Riaño

Ella es la nueva pareja de Alejandro Riaño tras su separación de Mari Manotas

El comediante Alejandro Riaño compartió amorosas fotografías junto a su nueva pareja tras ser captados en concierto en Bogotá.

Marbelle, Miguel Uribe Marbelle

Marbelle compartió emotivo mensaje tras la muerte de Miguel Uribe: "No puedo entender"

Marbelle expresó un enternecedor mensaje tras el fallecimiento de Miguel Uribe, recordándolo con mucho amor.

Luisa Fernanda W mostró cómo lucía en su infancia Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela foto de su infancia y sorprende por su parecido con Máximo ¡Idénticos!

Luisa Fernanda W desempolvó fotos de su infancia y dejó ver el gran cambio físico que tuvo hasta la actualidad.

Lo más superlike

Conoce los artistas más esperados del Festival Cordillera 2025 Talento nacional

¿Cuáles son los artistas más esperados del Festival Cordillera 2025?

El Festival Cordillera 2025 reunirá en Bogotá a los artistas más esperados, con presentaciones que prometen ser históricas.

Jennifer López Jennifer López

Jennifer López enfrenta un inesperado incidente con un insecto durante su concierto | VIDEO

Cuatro delantales negros en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Cuatro celebridades se llevaron delantal negro en MasterChef Celebrity

Ángela Aguilar responde a críticas por tag con Nodal y sorprende con drástica decisión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?