Brad Pitt reveló quién es su ídolo y sorprendió al decir: “Está por encima de todos”

El reconocido actor estadounidense, Brad Pitt, sorprendió al declarar que Valentino Rossi es su ídolo deportivo y que “está por encima de todos”. En una entrevista, Pitt resaltó la habilidad excepcional del expiloto italiano y su influencia en el mundo del motociclismo.

¿Por qué Brad Pitt admira a Valentino Rossi?

En 2008, Brad Pitt confesó en una entrevista que Valentino Rossi es su referente deportivo más importante.

“Somos personajes públicos y es raro que tengamos ídolos, pero yo tengo uno que está por encima de todos” afirmó.

Según el actor, “daría todo por ser como él”. Pitt asegura que su admiración por Rossi nació al verlo brillar en MotoGP, donde cada carrera demostraba un equilibrio increíble y una destreza que, dice, lo dejaban sin palabras cada vez que lo veía en acción.

Brad Pitt describió a Rossi como "un verdadero mago" / (Foto de AFP)

El actor describió a Rossi como "un verdadero mago" capaz de “hipnotizarlo” con sus maniobras. Destacó cómo el expiloto puede manejar su motocicleta con una ligereza que parece desafiar la física, comparando su estilo con un arte en movimiento.

¿Qué relación tiene Brad Pitt con las motocicletas?

Más allá de su admiración por Valentino Rossi, Brad Pitt es un entusiasta de las motocicletas. A lo largo de su vida ha coleccionado 12 motos, incluyendo una Harley-Davidson Shovelhead valorada en 100.000 dólares, regalo de su exesposa Angelina Jolie. Entre otras piezas destaca una MV Agusta Brutale 910, una Ducati y una Vespa.

Pitt ha mencionado que usar motocicletas también le ayuda a evadir a los paparazzi y a mantener cierta privacidad, explicando que el uso de la moto le permite cambiar de carril con rapidez para escapar de la persecución.

¿Qué une a Brad Pitt y Valentino Rossi en esta historia?

Recientemente, Brad Pitt ha retomado la atención sobre su admiración por Rossi al promocionar su película Fórmula 1, donde interpreta a Sonny Hayes, un expiloto que vuelve a las pistas para guiar a un joven piloto. Aunque la historia es ficticia, el rodaje se realizó en circuitos oficiales y contó con vehículos adaptados para escenas realistas.

Brad Pitt es un fiel admirador de la Fórmula 1 / (Foto de AFP)

Durante la filmación, Pitt comentó que estar en los boxes y vivir la energía del deporte era “increíble”, lo que evidenció su verdadera pasión por el motociclismo y su interés por el mundo del deporte más allá del cine.