Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE estarán en el Festival Cordillera 2025

En septiembre, el Parque Simón Bolívar volverá a llenarse de música que llega desde distintos puntos de Latinoamérica. Entre los nombres confirmados para el Festival Cordillera 2025 están Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE, tres propuestas que, desde lenguajes diferentes, comparten un mismo escenario de celebración cultural.

¿Quiénes son Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE?

Silvana Estrada se ha destacado por su folk poético, ofreciendo presentaciones que conectan profundamente con su público, incluso en escenarios dominados por el rock. Laura Pérez, cantautora bogotana, ha ganado reconocimiento con su pop/indie emotivo, especialmente gracias a su álbum debut “La Chinita”, que la posiciona como una de las voces emergentes más prometedoras de Colombia.

Por su parte, VALE, el dúo de hermanas gemelas de Cartagena, fusiona pop, folk y R&B para crear un sonido fresco y auténtico, consolidándose como una de las propuestas más interesantes del pop alternativo colombiano.

¿Qué une a Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE en el Festival Cordillera 2025?

En días pasados, el Festival Cordillera publicó un mensaje que emocionó a sus seguidores:“Aquí te van tres razones para reservar tu sábado y domingo en la Cordillera: Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE, presentes entre las montañas”.Desde entonces, en redes circulan comentarios sobre lo que cada una podría aportar a esta edición.

Según los internautas, Silvana llegará con canciones que su público ya espera cantar. Laura despierta curiosidad por sus posibles intervenciones visuales, y VALE aporta la energía del pop alternativo que anima cualquier jornada. Para muchos, esta combinación es parte del talento que promete el Festival Cordillera 2025.

¿Cómo destacan Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE en el Festival Cordillera 2025?

En redes, varios internautas destacan, que, aunque sus propuestas son diferentes, todas comparten el mismo propósito: conectar con el público a través de emociones y experiencias auténticas. Esa combinación es lo que hace que el Festival Cordillera sea un encuentro tan especial.

Vive la presencia de Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE en el Festival Cordillera - (Foto de AFP)

Para muchos asistentes, que estén las tres no es casualidad. Dicen que refleja lo que busca este encuentro: reunir talentos diferentes que, al compartir espacio, logran que el público viva el festival de una manera más completa. Entre música y arte visual, la promesa es que haya momentos para cantar, mirar y dejarse sorprender.

¿Cuándo se presentarán Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE en el Festival Cordillera 2025?

El Festival Cordillera 2025 se llevará a cabo el 13 y 14 de septiembre en Bogotá, en el Parque Simón Bolívar. Aunque los horarios todavía no se han anunciado, la confirmación de Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE ya es tema frecuente en redes sociales.

Para muchos, su participación promete ser uno de los momentos más esperados de esta edición y una razón más para no perderse el evento. Algunos ya planean su asistencia con la expectativa de descubrir colaboraciones, puestas en escena especiales o sorpresas que suelen surgir en el evento.