Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE estarán en el Festival Cordillera 2025

Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE formarán parte del Festival Cordillera 2025, cada una con su propuesta única en el cartel.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE formarán parte del Festival Cordillera 2025
Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE confirman su llegada al Festival Cordillera 2025 / (Foto de Freepik)

En septiembre, el Parque Simón Bolívar volverá a llenarse de música que llega desde distintos puntos de Latinoamérica. Entre los nombres confirmados para el Festival Cordillera 2025 están Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE, tres propuestas que, desde lenguajes diferentes, comparten un mismo escenario de celebración cultural.

Artículos relacionados

¿Quiénes son Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE?

Silvana Estrada se ha destacado por su folk poético, ofreciendo presentaciones que conectan profundamente con su público, incluso en escenarios dominados por el rock. Laura Pérez, cantautora bogotana, ha ganado reconocimiento con su pop/indie emotivo, especialmente gracias a su álbum debut “La Chinita”, que la posiciona como una de las voces emergentes más prometedoras de Colombia.

Por su parte, VALE, el dúo de hermanas gemelas de Cartagena, fusiona pop, folk y R&B para crear un sonido fresco y auténtico, consolidándose como una de las propuestas más interesantes del pop alternativo colombiano.

¿Qué une a Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE en el Festival Cordillera 2025?

En días pasados, el Festival Cordillera publicó un mensaje que emocionó a sus seguidores:“Aquí te van tres razones para reservar tu sábado y domingo en la Cordillera: Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE, presentes entre las montañas”.Desde entonces, en redes circulan comentarios sobre lo que cada una podría aportar a esta edición.

Según los internautas, Silvana llegará con canciones que su público ya espera cantar. Laura despierta curiosidad por sus posibles intervenciones visuales, y VALE aporta la energía del pop alternativo que anima cualquier jornada. Para muchos, esta combinación es parte del talento que promete el Festival Cordillera 2025.

Artículos relacionados

¿Cómo destacan Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE en el Festival Cordillera 2025?

En redes, varios internautas destacan, que, aunque sus propuestas son diferentes, todas comparten el mismo propósito: conectar con el público a través de emociones y experiencias auténticas. Esa combinación es lo que hace que el Festival Cordillera sea un encuentro tan especial.

Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE estarán en el Festival Cordillera 2025
Vive la presencia de Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE en el Festival Cordillera - (Foto de AFP)

Para muchos asistentes, que estén las tres no es casualidad. Dicen que refleja lo que busca este encuentro: reunir talentos diferentes que, al compartir espacio, logran que el público viva el festival de una manera más completa. Entre música y arte visual, la promesa es que haya momentos para cantar, mirar y dejarse sorprender.

Artículos relacionados

¿Cuándo se presentarán Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE en el Festival Cordillera 2025?

El Festival Cordillera 2025 se llevará a cabo el 13 y 14 de septiembre en Bogotá, en el Parque Simón Bolívar. Aunque los horarios todavía no se han anunciado, la confirmación de Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE ya es tema frecuente en redes sociales.

Para muchos, su participación promete ser uno de los momentos más esperados de esta edición y una razón más para no perderse el evento. Algunos ya planean su asistencia con la expectativa de descubrir colaboraciones, puestas en escena especiales o sorpresas que suelen surgir en el evento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Conoce los artistas más esperados del Festival Cordillera 2025 Talento nacional

¿Cuáles son los artistas más esperados del Festival Cordillera 2025?

El Festival Cordillera 2025 reunirá en Bogotá a los artistas más esperados, con presentaciones que prometen ser históricas.

Taylor Swift Taylor Swift

Taylor Swift sorprende a fans con el anuncio de su nuevo álbum

Taylor Swift anunció su duodécimo álbum de estudio con una revelación sorpresa que encendió las redes y la expectativa global.

Pipe Bueno y la historia detrás de Dime que prefieres Pipe Bueno

Pipe Bueno lanzó "Dime que prefieres": esta es la curiosa historia detrás de la canción

El cantante Pipe Bueno reveló detalles detrás de su canción y la reacción de Luisa Fernanda W: "No fue fácil".

Lo más superlike

Valentina Taguado se refirió a sus diferencias con Michelle Rouillard MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado reveló qué opina de Michelle Rouillard tras cruce en MasterChef Celebrity

Valentina Taguado rompió el silencio y habló sobre sus diferencias con Michelle Rouillard en MasterChef: "Es como una cebolla".

La inesperada verdad que Felipe Saruma contó sobre sus misteriosas ‘quemaduras de sol’ Felipe Saruma

Felipe Saruma enseñó la verdad detrás de sus fuertes ‘quemaduras de sol’

Jennifer López Jennifer López

Jennifer López enfrenta un inesperado incidente con un insecto durante su concierto | VIDEO

Ángela Aguilar responde a críticas por tag con Nodal y sorprende con drástica decisión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?