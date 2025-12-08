Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Taylor Swift sorprende a fans con el anuncio de su nuevo álbum

Taylor Swift anunció su duodécimo álbum de estudio con una revelación sorpresa que encendió las redes y la expectativa global.

Taylor Swift
Taylor Swift sorprende a fans con el anuncio de su nuevo álbum. (Foto Suzanne Cordeiro / AFP)

Taylor Swift volvió a captar la atención del mundo musical con un movimiento calculado y lleno de misterio.

En la madrugada del 12 de agosto de 2025, a las 12:12 a. m. (hora del Este), la artista estadounidense reveló el título de su duodécimo álbum de estudio, a través de una cuenta regresiva en su página web y un video publicado en el marco de su próxima participación en el podcast New Heights.

¿Cómo se llamará el nuevo álbum de Taylor Swift?

El duodécimo trabajo de estudio de la cantante llevará por nombre The Life of a Showgirl.

El título fue revelado en la madrugada del 12 de agosto de 2025, cuando Swift mostró una copia física del disco durante un adelanto de su participación en el podcast New Heights.

Aunque la portada se presentó de forma borrosa, el anuncio confirmó el inicio de una nueva era creativa para la artista, marcada por el uso del color naranja como elemento visual central.

¿Cuándo se estrenará el nuevo álbum de Taylor Swift?

Aunque la artista ya confirmó el título y habilitó la preventa en varios formatos, aún no ha revelado la fecha exacta de lanzamiento.

Según la información en su página oficial, los envíos de las ediciones físicas están programados para antes del 13 de octubre de 2025, lo que sugiere que el estreno podría ocurrir en esa misma temporada.

¿Cómo fue el anuncio de “The life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift?

El anuncio se desarrolló como parte de una estrategia de expectativa.

En las horas previas, la cuenta oficial de Taylor Nation en redes sociales publicó un carrusel de 12 imágenes en las que Swift lucía vestuario naranja, un guiño visual que sus seguidores identificaron como pista.

Paralelamente, el podcast New Heights, presentado por Travis Kelce, pareja de Swift, y su hermano Jason Kelce, insinuó la participación de una invitada misteriosa en su episodio del 13 de agosto.

Taylor Swift y Travis Kelce
Taylor Swift y su pareja Travis Kelce juntos en el SuperBowl. (Foto Ezra Shaw / AFP)

Al llegar el momento clave, la cuenta regresiva en el portal oficial terminó y la web reveló la página del nuevo álbum, con la preventa habilitada.

En el video promocional del podcast, Swift apareció mostrando un maletín verde menta con sus iniciales “TS” y la portada del álbum

“The Life of a Showgirl” llega tras el cierre de The Eras Tour, considerada por la agencia AP como la gira más exitosa de la industria musical reciente, con una recaudación superior a los 2.200 millones de dólares.

Además, el anuncio se produce después de que Swift obtuviera, en mayo de 2025, la propiedad total de los másters de sus seis primeros álbumes, cerrando así un prolongado conflicto por los derechos de su música.

¿Cuál fue el último álbum de Taylor Swift antes de este lanzamiento?

El proyecto previo de la cantante fue “The Tortured Poets Department”, un álbum doble con 31 canciones lanzado en 2024 en medio de su gira.

Este trabajo tuvo un impacto inmediato en ventas y reproducciones, renovando incluso el repertorio de The Eras Tour a mitad de camino.

Taylor Swift
Taylor Swift recaudó más de 2.200 millones de dólares en su gira mundial. (Foto Andre Dias / AFP)

Medios como CNN y Rolling Stone destacan que cada lanzamiento de Swift no solo mueve la industria, sino que se convierte en un fenómeno cultural y comercial global.

