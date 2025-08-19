‘Betty la fea: la historia continúa’ ya está disponible con nuevos capítulos semanales: ¿cuándo se lanzan?

El pasado 15 de agosto se estrenó la nueva temporada de ‘Betty la fea: la historia continúa’, una producción de Estudios RCN que ha logrado posicionarse entre las más comentadas por los internautas, al incorporar nuevas dinámicas, secretos y drama dentro de la reconocida empresa de Ecomoda.

¿Dónde y cuándo se estrenarán los capítulos de ‘Betty la fea: la historia continúa’?

Desde el lanzamiento oficial, esta nueva entrega ha generado comentarios positivos en redes sociales, principalmente por el desarrollo que ha tenido la trama y la continuidad que se le ha dado a la historia original. Puedes verla a través de la aplicación digital de Prime Video y ahora, cada personaje enfrenta nuevas etapas personales y profesionales.

Los episodios de esta nueva temporada se publican todos los viernes en la plataforma de Prime Video. Cada semana, se actualiza la historia con un nuevo capítulo donde se evidencian los distintos giros que toma la narrativa en los pasillos de Ecomoda.

Sin duda, el formato semanal le ha permitido a la producción mantener la expectativa entre la audiencia y desarrollar de forma más progresiva los conflictos entre personajes.

¿Quiénes hacen parte del elenco de ‘Betty la fea: la historia continúa’?

La producción cuenta con el regreso de gran parte del elenco original. Ana María Orozco vuelve como Beatriz Pinzón Solano, Jorge Enrique Abello interpreta nuevamente a Armando Mendoza, Julián Arango regresa como Hugo Lombardi, y Lorna Cepeda retoma su papel como Patricia Fernández. Además, se suman varios actores que complementan los cambios narrativos de esta nueva etapa.

Betty la fea: ¿cuándo y dónde ver el estreno de la nueva temporada?

A lo largo de esta temporada, el enfoque se centra en cómo han evolucionado los personajes con el paso de los años, manteniendo intactos algunos de los rasgos que los hicieron reconocidos, pero también adaptándolos a un contexto más actual. La historia aborda temas familiares, relaciones laborales, personales, y los cambios en el mundo empresarial.

Adicionalmente, esta nueva entrega ha sido fundamental para muchos internautas al conectarse nuevamente con esta icónica producción, la cual te atrapará desde su primer episodio. No te la pierdas, el estreno de cada capítulo será todos los viernes mediante Pirme Video.