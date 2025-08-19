Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alejandro Riaño adoptó a Barbas, un perro que fue usado como carnada en Buenaventura

Alejandro Riaño anunció la adopción de Barbas, un perro rescatado de maltrato, enviando un poderoso mensaje sobre amor y segundas oportunidades.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
De víctima a símbolo de esperanza: así es la nueva vida de Barbas junto a Alejandro Riaño.
Alejandro Riaño abrió su corazón y adoptó a Barbas, un perro rescatado de una cruel realidad. Foto Freepik

El comediante y actor colombiano Alejandro Riaño conmovió a sus seguidores al anunciar que decidió darle un hogar a Barbas, un perro que fue rescatado de una situación desgarradora, había sido utilizado como carnada para tiburones en Buenaventura, Valle del Cauca.

Artículos relacionados

¿Cuál es la historia de Barbas, el nuevo perro de Alejandro Riaño?

La historia de este valiente canino comenzó en medio de la crueldad humana, pero gracias al trabajo de la fundación Huellas de Amor, con sede en Pereira, tuvo una segunda oportunidad.

La historia de Barbas inspira: de la crueldad a una vida llena de afecto y segundas oportunidades.
“Adoptar transforma vidas”: el mensaje de Riaño tras recibir en su hogar a Barbas, un perro rescatado. Foto Freepik

El refugio se especializa en atender animales en condiciones de abandono o violencia, y en este caso logró salvar a Barbas, junto con otros perros que corrían el mismo destino.

Pese a las cicatrices físicas que quedaron como huella de su sufrimiento, Barbas mantuvo su nobleza y ganas de vivir.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la publicación que compartió Alejandro Riaño en sus redes sociales?

Esa energía fue la que terminó conquistando a Alejandro Riaño y a su familia, quienes no dudaron en abrirle un espacio en su hogar.

A través de una publicación en redes sociales, el humorista compartió la feliz noticia con un mensaje cargado de emoción:

“Hoy nos llegó un nuevo integrante a la familia, llegó Barbas, un perro fue utilizado como carnada para tiburones”. Expresó en su publicación de Instagram.

 

El actor aprovechó la ocasión para invitar a sus seguidores a considerar la adopción como la mejor forma de darle una nueva vida a un animal, un gesto fue celebrado por miles de internautas, quienes llenaron la publicación de mensajes de cariño y admiración.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las reacciones de los seguidores de Alejandro Riaño después de compartir la publicación de la adopción?

Muchos resaltaron no solo la valentía del animal, sino también la importancia de visibilizar estas prácticas crueles que aún ocurren en varias regiones del país.

Barbas ahora enfrenta un futuro distinto, rodeado de afecto, cuidado y estabilidad, su caso, además de inspirar ternura, refleja la urgencia de fortalecer la protección animal en Colombia y apoyar a organizaciones que luchan día a día por salvar vidas como la suya.

La historia también abre la conversación sobre el poder de las segundas oportunidades y el papel que figuras públicas como Alejandro Riaño pueden tener al dar ejemplo.

Alejandro Riaño abrió su corazón y adoptó a Barbas, un perro rescatado de una cruel realidad.
Barbas pasó del maltrato al amor: la historia que Alejandro Riaño compartió con sus seguidores. Foto Freepik

¿Cuál fue el mensaje de Alejandro Riaño tras el acto de adoptar?

Con un solo acto, no solo transformó la vida de un perro, sino que motivó a miles de personas a reflexionar sobre la responsabilidad de adoptar en lugar de comprar mascotas.

Barbas ya no es un símbolo de maltrato, sino de resiliencia, y en su mirada agradecida se resume la esperanza de tantos animales que aún esperan encontrar un hogar donde puedan sanar y ser amados.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Madonna, la diva del pop escogió Italia para recibir sus 67 años con una celebración muy especial. Madonna

Madonna celebró su cumpleaños 67 con un ritual poco común

Madonna, la reina del pop celebró su cumpleaños 67 en Italia, disfrutando del Palio de Siena y rodeada de un ambiente familiar y cultural.

Gimena Accardi anunció su separación de Nico Vázquez Talento internacional

Reconocida actriz confiesa infidelidad y anuncia separación de su esposo: “Fue un desliz”

La reconocida actriz sorprendió a sus seguidores al confesar públicamente el error que le costó su matrimonio de más de 18 años.

Karina García anuncia su primera pelea de boxeo en Bogotá Karina García

Karina García habla de su fe y disciplina antes de Stream Fighters 4

Karina García compartió con sus seguidores detalles de su vida espiritual y su preparación para enfrentar a Karely Ruiz en Stream Fighters 4.

Lo más superlike

La decisión de Ángela Aguilar que demuestra su cariño por la hija de Nodal Ángela Aguilar

Christian Nodal sorprende al ignorar a Ángela Aguilar en pleno escenario | VIDEO

Christian Nodal desata rumores tras caminar frente a Ángela Aguilar sin mirarla durante la presentación de la familia Aguilar en Estados Unidos.

Festivos en Colombia: descubre cuándo será el próximo descanso largo del año Viral

¿Cuándo será el próximo festivo en Colombia y qué día de la semana cae?

Estrés Salud

La lista negra: los cinco hábitos que arruinan la felicidad después de los 20 años

Jenna Ortega en la premiere de la primera temporada de Merlina Talento internacional

Tim Burton reveló detalles detrás de cámara de la segunda temporada de Merlina

Festival Estéreo Picnic 2026 anuncia su regreso Bogotá

Festival Estéreo Picnic 2026: conoce las fechas y venta de boletas oficiales