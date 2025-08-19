Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yana Karpova reaparece tras intervención en la nariz: “Ya no necesito filtros”

Yana Karpova mostró su nueva imagen tras su intervención estética y sorprendió con una frase sobre el uso de filtros.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Yana Karpova
¿Cómo quedó Yana Karpova luego de su intervención estética? | Foto: Canal RCN

Yana Karpova, más conocida como ‘La rusa’, se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más reconocidas gracias a su versatilidad, demostrando a través de sus redes sociales que está atravesando por un nuevo ciclo en su vida.

En los últimos días, la influenciadora ha sido tendencia luego de revelar detalles sobre su recuperación tras someterse a una intervención estética, procedimiento en el que fue acompañado por el doctor Luis Devoz, quien compartió el resultado del cambio físico.

Así luce Yana Karpova luego de su intervención estética

Recientemente, el especialista que acompañó a Yana en todo su proceso compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, un video en el que se muestra el cambio físico de la creadora de contenido.

En la publicación se evidencia que Yana se realizó un procedimiento estético para mejorar su nariz, mostrando con claridad el antes y después del procedimiento, el cual ha generado múltiples reacciones a raíz de lo que ha compartido la cantante en redes sociales.

Una de las frases que más llamó la atención en el video fue cuando Yana aseguró que, tras el cambio, ya no sentía la necesidad de utilizar filtros en redes sociales. Durante su intervención, expresó las siguientes palabras:

“Hola, soy Yana Karpova. Tu rusa favorita. Y estoy en el consultorio del Doctor Luis Devoz. Espero aceptar la nueva versión de mí que viene muy pronto. Espero amarme, cuidarme y fortalecer mi belleza aún más. Por allá, más de uno, ¿quién va a querer perder a esta mujer tan linda? Sí, ya no necesito usar los filtros en mis fotos”, añadió.

Fanáticos de Yana Karpova han reaccionado tras su cambio físico en redes sociales

El cambio físico de Yana ha sido ampliamente comentado por los internautas, quienes han resaltado su apariencia y el proceso que ha compartido en redes sociales. En varios comentarios, destacan el momento personal que vive la influenciadora y elogian el resultado de la intervención:

Yana Karpova
Yana Karpova sorprende con su nueva apariencia. | Foto: Canal RCN

“Quedó muy natural y linda”, “Se le ve la cara de ángel”, “Te ves bellísima”, “Yana, quedaste mejor que nunca”, “Hermosa, la rusa”, fueron algunos de los mensajes.

