Estas son las frases célebres que dejó Jorge Herrera tras su salida de MasterChef Celebrity

El pasado 18 de agosto, seis participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a un reto de eliminación donde demostraron sus habilidades gastronómicas, adquiriendo la calificación del jurado, pero Jorge Herrera se despidió de la competencia por un error que tuvo en la preparación de su platillo al dejar las papas crudas.

A lo largo de la competencia, el actor de ‘Yo soy Betty, la fea’ no solo se destacó por su gran desempeño en la cocina, sino que también, por las frases célebres que demostró a lo largo de la cocina.

Jorge Herrera se destacó por sus frases célebres en MasterChef Celebrity: ¿cuáles son?

Sin duda, muchos internautas lamentaron la salida de Jorge Herrera, pues no solo se destacó por su buen sentido del humor, sino que también, por sus frases célebres, las cuales dejaron un legado importante en la cocina más famosa del país:

“Hoy se ha decidido nuestra suerte. Hemos sido favorecidos por el Dios y hemos perecido definitivamente”. “En esta cocina solo hay una reina, se llama Carolina y se le respeta”, “¿Ustedes llevaron aguacate para allá? Par de bestias ustedes. ¿Cómo así agregarle hamburguesas al aguacate?”, “No es culpa mía. Hay uno que está secreteando acá. No estoy oyendo nada”, estas son algunas de las icónicas frases del actor.

¿Cuáles son las frases icónicas de Jorge Herrera? | Foto: Canal RCN

Sin duda, el actor no solo se destacó en la competencia por su avance culinario, sino que también, por sus frases y su personalidad, fusionando todos sus talentos, para dejar un importante legado en su carrera y en MasterChef Celebrity.

Así se despidió Jorge Herrera de MasterChef Celebrity durante su eliminación

Entre tanto, Jorge Herrera no solo se ha destacado por ser un reconocido actor, sino que también, dejó un importante legado en la cocina de MasterChef Celebrity al demostrar tener una personalidad sincera y “terca”, según la observación de algunos de sus compañeros.

Jorge Herrera abandonó la cocina de MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

Por su parte, el actor se despidió de la cocina con gran emotividad, resaltando la gratificante vivencia que adquirió a lo largo de la competencia, dejando un gran vacío por parte de sus compañeros, en especial por parte de David Sanín, quien lloró tras su reciente salida de la cocina más famosa del país.