Westcol confirma su retiro del boxeo tras sufrir delicada lesión: “no quería fallar”

El streamer colombiano Westcol tuvo su segundo enfrentamiento en el ring de boxeo el pasado domingo 18 de agosto contra Mario Bautista en México, pero durante el combate sufrió una delicada lesión que lo obligó a retirarse de este deporte de manera definitiva.

¿Qué lesión sufrió Westcol durante su enfrentamiento con Mario Bautista?

Durante su más reciente combate de boxeo, Westcol sufrió una delicada lesión que lo obligó a ser trasladado de inmediato a un hospital.

El streamer colombiano inició el encuentro con buen ritmo, pero con el paso de los minutos comenzó a debilitarse, lo que permitió que el youtuber mexicano Mario Bautista tomara la delantera. Para el segundo round, el mexicano se impuso con un nocaut técnico y se coronó campeón.

Aunque ya se encontraba lesionado, Westcol aceptó su derrota con unas breves palabras antes de ser retirado en camilla. Debido a la gravedad del golpe, el streamer tuvo que ser sometido a una operación.

¿Por qué Westcol decidió retirarse del boxeo de manera definitiva?

A raíz de este suceso y tras recibir atención médica por parte de profesionales de la salud, Westcol reapareció desde el hospital por medio de sus redes sociales para darle una mala noticia a sus seguidores.

El streamer colombiano manifestó que debía retirarse de manera definitiva del boxeo debido a la gravedad de su lesión. Asimismo, confesó que toda la responsabilidad de esta decisión recaía solamente en él, ya que había sido negligente con la situación.

Westcol aseguró que sintió el momento en que su hombro sufrió la lesión, pero que al no querer perder la pelea decidió continuar, especialmente porque en su mente pensaba que iba ganando, aunque no fue así.