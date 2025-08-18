Jorge Herrera, el séptimo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia

Este domingo 18 de agosto se vivió un emotivo reto de eliminación en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia. Don Jorge Herrera, recordado por su papel de papá de Betty en Yo soy Betty, la fea, se convirtió en el séptimo eliminado de la competencia.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

¿Por qué salió Jorge Herrera de MasterChef Celebrity?

El actor de 77 años presentó unos ñoquis con salsa de camarón. Aunque la salsa recibió elogios por su sabor, la papa no alcanzó a cocinarse por completo y la textura del plato no convenció al jurado. Ese error fue determinante para que Jorge se despidiera del reality.

Don Jorge tenía claro su error en el ingrediente principal de su plato y aceptó que, en ocasiones, puede ser un poco terco. Antes de poner la olla a presión, Violeta Bergonzi le aconsejó picar la papa, pero él decidió ignorar sus palabras.

Artículos relacionados Influencers Murió amigo de Camilo Sánchez y lo despidió con sentido homenaje

¿Cómo fue la despedida de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity?

Herrera abandonó la cocina en medio de aplausos y reconocimientos. Fueron inevitables las lágrimas. David Sanín rompió en llanto al destacar la vitalidad que demostró el actor en la cocina de MasterChef y lo importante que fue para él.

David Sanín lloró tras la eliminación de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity. (Foto de Canal RCN)

El mismo actor recordó que en su carrera ha interpretado más de 100 personajes en teatro y televisión. La chef Belén Alonso confesó que lo había visto en Yo soy Betty, la fea en México y que fue emocionante compartir con él en esta temporada.

Los tres jurados coincidieron en que era un honor tenerlo en la competencia. Jorge Rausch resaltó su humor y energía, mientras que Nicolás de Zubiría y Belén destacaron el ejemplo que deja en la cocina más famosa de Colombia.

En varias oportunidades, mientras el jurado lo despedía, sus compañeros lo aplaudieron.

"Me encanta su humor... Jorgito hace parte de muchas generaciones en Colombia", dijo Caterin Escobar. A estas palabras, Michelle Rouillard agregó: "Él no es de esas personas que tienen hablar mucho para hacerse notar".

Muy conmovido, Jorge Rausch expresó lo mucho que extrañará la presencia de don Jorge en la cocina más famosa de Colombia. "Estas son las cosas lindas que nos quedan a nosotros tres, es conocer a personas tan especiales", añadió el reconocido chef.

Artículos relacionados Mafe Walker Mafe Walker aparece en Cartagena junto a un cantante de música urbana, ¿quién es?

¿Qué dijo Claudia Bahamón a Jorge Herrera?

La presentadora no ocultó su cariño hacia el actor y le dedicó unas sentidas palabras: “Personas como tú dejan huella y creo que eso es lo que te tienes que llevar... te puedes ir con el corazón hinchado de orgullo porque lo que has hecho en esta cocina es de admirar…"

Jorge Herrera salió de MasterChef Celebrity y Claudia Bahamón manifestó su admiración por el actor. (Foto del Canal RCN)

Además, recordó algunos de los originales piropos del actor: "me quedo con tus últimos piropos. Amé ser un pistacho, un calamar. Despedimos a un hombre sabio, a quien desde hace muchos años tenemos dentro del corazón”.

Con esta eliminación, 15 celebridades continúan en la lucha por conquistar al jurado en el programa del Canal RCN, que celebra 10 años en la pantalla.

"Gracias a ustedes por aguantarme", les dijo don Jorge a los jurados. Y a sus compañeros, además de agradecerles, les dijo que disfrutaran de esta experiencia en MasterChef Celebrity Colombia.