Cazzu reaparece con su hija Inti tras las polémicas declaraciones de Nodal

En las últimas horas, Cazzu volvió a llamar la atención en redes sociales luego de que decidiera compartir el tierno festejo que llevó a cabo junto a su hija Inti por motivo del Día de la Niñez en Argentina.

¿Cómo fue la reaparición de Cazzu tras las declaraciones de Christian Nodal?

La celebración, que tuvo lugar el pasado domingo 17 de agosto en Buenos Aires, dejó ver el lado más amoroso y maternal de la artista, quien por medio de sus historias en sus cuenta de Instagram, compartió unas encantadoras fotografías en las que se puede apreciar la decoración que se hizo pensada para la pequeña.

Allí, se observan globos, peluches y un tablero en el que se lee el mensaje “Feliz Día de la Niñez”, y así mismo, a la menor disfrutando de esta actividad que la cantante planeó para celebrar su día.

Otra de las imágenes que llamó la atención, es una en particular en la que se ve la mesa con alimentos propios para el festejo, como frutas, galletas, bocadillos que, la misma Inti degustó mientras sonreía.

Cazzu reapareció en redes con tiernas fotos junto a Inti. Foto | Jose R. Madera.

¿Por qué Cazzu llamó la atención en las últimas horas en redes sociales?

Esta aparición de la rapera argentina no pudo pasar desapercibida entre los internautas, sobre todo luego después de la controversial entrevista que concedió Christian Nodal, su expareja y padre de Inti, concedió a la periodista Adela Micha.

Cazzu llamó la atención en redes tras reaparición. Foto | Frazer Harrison.

Y es que, en medio de esta conversación con la comunicadora, el artista se refirió a su ruptura con Cazzu y el inicio de su relación con la también cantante Ángela Aguilar.

Allí, Nodal aseguró que, convertirse en padre de la menor lo cambió completamente, tanto así que confesó que nunca en su vida había sentido miedo de fallecer, hasta que llegó Inti y transformó su pensamiento, “Fue la primera responsabilidad verdadera para mí”, señaló.

Por ahora, muchos de los fans de ambos artistas, esperan poder conocer mayores detalles de la celebración de cumpleaños de la niña que ya se aproxima, fecha que ha llevado a aumentar las expectativas por saber si Nodal estará presente en este momento, tal y como lo hizo el año anterior.