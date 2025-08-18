Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La polémica firma de autógrafos de James Rodríguez en Guanajuato, esto fue lo que pasó

El evento tuvo lugar el pasado miércoles 13 de agosto y dividió opiniones en redes sociales, especialmente por su organización.

James Rodríguez hace un gesto durante una conferencia de prensa después de su primer día de entrenamiento con el León de México.
Firma de autógrafos de James Rodríguez en México terminó en caos. Foto | MARIO ARMAS.

La llegada de James Rodríguez al Club León se han convertido en uno de los eventos más importantes del fútbol mexicano en los últimos años, hecho que recientemente convocó a lo aficionados en en encuentro que tenía como fin la firma de autógrafos y que se llevo a cabo el pasado 13 de agosto en Guanajuato.

¿Qué pasó en la firma de autógrafos de James Rodríguez en México?

Y es que, cabe mencionar, desde que se hizo el anuncio del evento, los hinchas del equipo se mantuvieron con altas expectativas de poder asistir para poder conocer al jugador colombiano en persona, sin embargo, para sorpresa de muchos la actividad no estaba abierta para todas las personas.

Lo anterior, teniendo en cuenta que las personas encargadas del evento, establecieron como condición que las únicas personas que tenían la posibilidad de ingresar, eran aquellas que hicieran un gasto de por lo menos 2.000 pesos mexicanos en productos de la tienda, lo cual equivale a 100 dólares.

¿Por qué hubo revuelo durante la firma de autógrafos de James Rodríguez en México?

Como era de esperarse, la decisión del comité organizador generó revuelo y dividió opiniones entre los asistentes, pues, por un lado, hubo quienes manifestaron que fue una estrategia válida para tener un mayor control del evento, y por el otro, quienes argumentaron que esta medida fue excluyente, teniendo en cuenta que no todos tienen la capacidad de gastar esta suma de dinero.

James Rodríguez #10 de Colombia calienta antes de su partido amistoso internacional contra Bolivia.
Firma de autógrafos de James Rodriguez terminó en caos. Foto | Winslow Townson.

Una vez se llevó a cabo la actividad, quedó registrado en imágenes las filas de los aficionados para poder ingresar, y aunque hubo personas que lograron cumplir con el objetivo de obtener una foto o una firma del futbolista, por otro lado, muchos se mostraron frustrados al no alcanzar acercarse a James, aun cuando cumplieron con el requisito.

James Rodríguez saluda a la multitud durante la Copa Sudamericana de la FIFA 2026.
Firma de autógrafos de James Rodriguez dividió opiniones en redes.

Frente a lo ocurrido, los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar, especialmente de quienes cuestionaron la logística del evento y la mala organización.

Por ahora, el jugador de la Selección Colombia mantiene con altas expectativas a los aficionados, pues su llegada al Club ha despertado la ilusión de muchos hinchas que esperan verlo pronto en las canchas.

