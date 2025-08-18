El gesto de Ángela Aguilar con Inti que conmovió a Christian Nodal

Ya pasó un año desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar llegaron al altar para unir sus vidas por medio del matrimonio, y desde entonces, la pareja de cantantes se mantiene con frecuencia en el centro de la conversación.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

¿Qué dijo Christian Nodal sobre la relación de Ángela Aguilar con su hija Inti?

Y aunque ambos prefieren llevar su relación lejos del ojo público y vivir en privado su matrimonio, recientemente el intérprete sorprendió al hablar de su vida personal y familiar durante una entrevista que concedió a la periodista Adela Micha.

Artículos relacionados Influencers Murió amigo de Camilo Sánchez y lo despidió con sentido homenaje

En medio de esta conversación que sostuvo con la comunicadora, el artista no solo se sinceró sobre su relación con la hija de Pepe Aguilar, también lo hizo sobre su rol como padre de Inti, la bebé que tuvo como fruto de su noviazgo con Julieta Emilia Cazzucheli, mejor conocida como Cazzu.

Artículos relacionados Karina García Altafulla enloqueció a sus fans al llamar a Karina García en pleno concierto

Allí, Nodal quiso hablar sin filtros de cómo las especulaciones sobre la distancia entre él y la menor sí lo han afectado, sin embargo, reveló cómo la presencia de Ángela en su vida le ha permitido superar este tipo de episodios, esto gracias a su compañía, ademas de mostrar un cariño especial por la pequeña Inti.

Nodal reveló el noble gesto que tuvo Ángela con Inti. Foto | Giorgio Viera.

¿Cuál fue el gesto de Ángela Aguilar con Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu?

De acuerdo con la versión del Christian Nodal, su esposa tuvo la disposición de preparar una habitación exclusiva para Inti para aquellos días en los que la menor se encuentre en Houston.

“Ella me decía que no quería entrar a la casa hasta que estuviera terminada, pero insistía en que faltaba un cuarto: el de mi hija. Para mí era un futuro distante, pero ella ya lo tenía claro”, señaló Nodal.

Nodal reveló que Ángela Aguilar tuvo tierno gesto con su hija. Foto | Jason Koerner.

Así mismo, el intérprete aseguró que en los momentos en los que pierde la calma, es la cantante quien está ahí para recordarle la existencia de su hija, “Esa parte es muy valiosa, porque yo vengo con un paquete”, mencionó.

Con estas declaraciones, Nodal dejó claro que, contrario a lo que se afirma en redes sociales, Ángela es una mujer que se ha convertido en su apoyo, y una muestra de ello, es el gesto que de manera voluntario tuvo con la niña.