Altafulla paralizó el Estadio Metropolitano de Barranquilla con emotiva presentación, así fue

El cantante Andrés Altafulla, compartió con sus seguidores el emotivo momento que tuvo lugar durante un encuentro deportivo entre el Junior y Bucaramanga.

Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
Altafulla sorprendió durante partido en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

En las últimas horas, Andrés Altafulla sorprendió en redes sociales al compartir una emotiva publicación en la que presumió un fragmento de lo que su presentación en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

¿Por qué Altafulla paralizó a los asistentes del estadio Metropolitano de Barranquilla?

El momento que tuvo lugar en la tarde de este lunes 18 de agosto, se dio en el marco del partido del Junior frente al equipo de Bucaramanga, momento que se convirtió en el escenario perfecto para que el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025 deslumbrara con su aparición.

“Barranquilla, no me las creo, gracias por tanto, los amo. Junior tu papá”, fueron las palabras que el cantante agregó a la descripción del post que en cuestión de minutos alcanzó más de 400 mil reproducciones. Allí, quedó registrado el instante en el que los aficionadas del equipo local y, por supuesto, del artista, reaccionaron entre gritos de emoción a su entrada triunfal.

Al ritmo de ‘Un Coleto Como Yo’, uno de sus más recientes lanzamientos musicales, Altafulla puso a vibrar a miles de asistentes que se dieron cita en este recinto para alentar a su equipo, y es que, mientras él hacía la interpretación, se puede escuchar las voces de sus fans coreando este tema que, cabe mencionar, está inspirado en su historia de amor con Karina García.

Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
Altafulla paralizó el Estadio Metropolitano con emotiva presentación. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Karina García a la publicación de Altafulla en el Metropolitano de Barranquilla?

Ante este evidente logro del exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García no dudó en expresar amorosas palabras de apoyo, “Orgullosa de él amor mío”, escribió la creadora de contenido y modelo antioqueña.

Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
Altafulla sorprendió con show durante partido en Barranquilla. Foto | Canal RCN.

Por su parte, seguidores del barranquillero también aprovecharon la oportunidad para celebrar su participación en este encuentro deportivo en el que quedó claro el masivo apoyo con el que cuenta, por lo que también enviaron palabras cargadas de respeto y admiración por lo que poco a poco ha ido construyendo.

“Cantando en el estadio en que le dijeron que jamás cantaría”, “Te lo mereces que bonito se siente verte crecer”, “Botón si lloraste de felicidad”, “Hermano tú si representas la cultura costeña”, son algunos de los más de 2 mil comentarios que se pueden leer al pie del video.

