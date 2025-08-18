Mafe Walker aparece en Cartagena junto a un cantante de música urbana, ¿quién es?

Mafe Walker llamó la atención desde las playas de Cartagena. La exhabitante de la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia subió un video acompañada de un joven cantante de música urbana.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

¿Quién es el hombre que estaba con Mafe Walker en Cartagena?

La recordada “galáctica” compartió un corto video con Markiller, un cantante de reguetón de origen italiano. El artista ya había llamado la atención durante la primera temporada del reality al asegurar que había salido con Nataly Umaña, aunque nunca hubo pruebas de ello.

Mafe Walker apareció en Cartagena con un nuevo mensaje sobre los códigos alienígenas. (Foto del Canal RCN)

Ahora, Markiller vuelve a estar en el centro de las miradas al aparecer junto a Mafe Walker en la isla Barú, en Cartagena. Entre los fans surgieron interrogantes sobre si tienen una relación o si la exhabitante de la casa más famosa de Colombia protagonizará uno de sus videos musicales.

¿Qué dijo Markiller sobre Nataly Umaña y Alejandro Estrada?

Cuando Alejandro Estrada entró a La Casa de los Famosos Colombia para devolver el anillo de matrimonio a Nataly Umaña y dar por terminada su relación de más de una década, Markiller reaccionó con un polémico comentario.

Artículos relacionados Influencers Murió amigo de Camilo Sánchez y lo despidió con sentido homenaje

“Te demoraste años, parcero, pero mejor tarde que nunca. No fuiste el único en caer en las mentiras de esa mujer”, afirmó entonces el cantante.

Tras la eliminación de Umaña, poco se supo de Markiller… hasta ahora, que reaparece en Cartagena junto a Mafe Walker.

Mafe Walker estuvo en Cartagena con Markiller y un nuevo mensaje sobre la energía y naves. (Foto del Canal RCN)

¿Qué dijo Mafe Walker sobre Cartagena y los códigos alienígenas?

Fiel a su estilo, Mafe sorprendió a sus seguidores al asegurar que Cartagena es un “punto vórtice”, donde las “naves” se sienten con más fuerza.

“Prepárense para lo que viene”, advirtió la autodenominada transmisora de mensajes galácticos.

Artículos relacionados Celebrities Ninel Conde fue eliminada de La Casa de los Famosos México y conmueve con emotivas palabras

Walker agregó: “…nos envían información por los sueños, así que las interdimensiones galácticas muy en conexión con la raza humana. A nivel global sigue aumentando la frecuencia Schumann, a seguir descodificando códigos y envíen sus propios comandos a las naves. Les seguiré dando señales desde aquí, desde Cartagena. Por telepatía sigamos conectados a los códigos”.

¿Qué es la frecuencia Schumann de la que habla Mafe Walker?

La frecuencia Schumann es una serie de resonancias electromagnéticas que ocurren en la atmósfera terrestre, generadas por descargas eléctricas, como los rayos, entre la superficie del planeta y la ionósfera. La principal vibración se ubica alrededor de los 7,83 Hz y se considera como una especie de “latido de la Tierra”.

Aunque para la ciencia se trata de un fenómeno físico natural, en corrientes esotéricas y espirituales se interpreta como un campo de energía que influye en la conciencia humana y en los llamados “códigos cósmicos”, como suele referirse Mafe Walker en sus mensajes.