Belén sorprende a Claudia Bahamón con una trova en MasterChef Celebrity y así reaccionó la presentadora

En el capítulo 50 de MasterChef Celebrity Colombia, la chef Belén Alonso sorprendió al ingresar con los participantes y cantar acompañada del ukelele de Pichingo.

¿Qué le cantó Belén a Claudia Bahamón en pleno reto de eliminación de MasterChef?

La reconocida chef mexicana decidió enaltecer la belleza y el carisma de la presentadora del programa del Canal RCN por medio de una trova, aprovechando el instrumento y la habilidad musical de Pichingo.

“Quiero preguntarte Claudia, al frente de estas personas, qué se siente ser tan linda y a la vez tan chingona”, interpretó Belén ante la emoción de todos.

Claudia Bahamón recibió un inesperado homenaje musical de Belén. (Foto del Canal RCN)

De esa manera, le puso un toque de su tierra natal, México, a esta creación musical con la que logró entusiasmar a Claudia Bahamón.

¿Cómo reaccionó Claudia Bahamón al canto de Belén?

“Te amo”, fueron las primeras palabras de Claudia al escuchar a la jurado de MasterChef Celebrity Colombia. Lo acompañó con una gran sonrisa y un gesto de corazón con sus manos.

Claudia Bahamón recibe una emotiva trova de Belén en MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

Bahamón además destacó el gesto:

“De las cosas lindas que a mí me parece es cuando una mujer le echa flores a otra mujer, y por eso te agradezco”.

En redes también destacaron la presentación de Belén Alonso y aplaudieron su entrada musical.

¿Quiénes están en riesgo de eliminación en MasterChef?

La sorpresa musical se dio justo en un reto de eliminación, en el que Valentina Taguado, Jorge Herrera, Raúl Ocampo, Luis Fernando Hoyos, Julián Zuluaga y Nicolás Montero tienen que darlo todo para seguir en la cocina más famosa de Colombia.

Tras 50 episodios, cualquier eliminación es difícil, pues las celebridades han forjado amistades y vínculos en MasterChef.

Hasta el momento, los eliminados de esta temporada han sido Yesenia Valencia, Rodrigo Candamil, René Higuita, Luly Bossa, Andrea Guzmán y Mario Alberto Yepes.

En la cocina aún siguen 16 celebridades, pero este 18 de agosto uno más deberá despedirse. ¿Quién será? No te pierdas MasterChef Celebrity, todas las noches a las 8:00 p.m. por el Canal RCN o en su app, donde también puedes revivir los episodios más recientes.