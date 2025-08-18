Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
David Sanín lloró con la eliminación de don Jorge Herrera de MasterChef Celebrity Colombia, ¿por qué?

David Sanín lloró tras la eliminación de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity y reveló lo que significó para él.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Jorge Herrera en el reto de eliminación de MasterChef
La salida de Jorge Herrera de MasterChef Celebrity conmovió a David Sanín. (Foto del Canal RCN)

Este domingo 18 de agosto se vivió un nuevo reto de eliminación en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia. Don Jorge Herrera, el recordado papá de Betty, se convirtió en el séptimo eliminado y le dijo adiós al programa del Canal RCN.

¿Por qué salió Jorge Herrera de MasterChef Celebrity?

El reconocido actor de 77 años presentó unos ñoquis con salsa de camarón y leche de coco. Sin embargo, la papa no alcanzó a cocerse completamente y ese error fue determinante para su eliminación, de acuerdo con lo dicho por los chefs.

Jorge Herrera en el reto de eliminación de MasterChef
Jorge Herrera el séptimo eliminado de MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

Herrera salió en medio de aplausos y reconocimientos por su trayectoria. Recordó que ha interpretado más de 100 personajes en televisión y teatro.

Incluso la chef Belén Alonso mencionó que lo había visto en Yo soy Betty, la fea cuando transmitieron la telenovela en México, y que se emocionó al saber que compartiría con él en esta temporada.

¿Por qué lloró David Sanín con la salida de Jorge Herrera?

Tras escuchar la decisión del jurado, David Sanín no pudo contener las lágrimas y confesó que siempre admiró la vitalidad del actor.

“Siempre era divertido y se le veía sonriente”, aseguró.

Jorge Herrera y David Sanín en MasterChef
David Sanín lloró tras la eliminación de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity. (Foto de Canal RCN)

El humorista, visiblemente conmovido, agregó que con don Jorge tuvo “un poquito de papá” dentro de la competencia y destacó la energía que mantuvo durante todo el programa.

Antes de salir, don Jorge le dijo: “chao mijo, te quiero”. Unas palabras que con seguridad le quedarán a David por siempre en su memoria.

¿Con qué palabras Claudia Bahamón despidió a Jorge Herrera?

Los chefs Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch coincidieron en que había sido un honor tener a una eminencia de la televisión colombiana en esta temporada, destacando su humor y buena energía.

Jorge Herrera en el reto de eliminación de MasterChef
Jorge Herrera salió de MasterChef Celebrity y Claudia Bahamón manifestó su admiración por el actor. (Foto del Canal RCN)

Claudia Bahamón, por su parte, se mostró muy emotiva. Dijo que ese amor y admiración que ya sentía por ti se aumentó con tu participación.

"Recuerda que me dijiste que ibas a cocinar 100 años más”, agregó antes de darle un fuerto abrazo al actor.

 

