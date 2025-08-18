Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina y LuisFer sorprendieron en el reto de eliminación de Masterchef y ganan "cachete" de Rausch

Valentina Taguado y LuisFer Hoyos sorprendieron con sus preparaciones en MasterChef Celebrity y fueron elogiados por el jurado.

Valentina Taguado y Luis Fernando Hoyos fueron elogiados por el jurado en el pleno reto de eliminación. (Foto del Canal RCN)

En el capítulo 50 de MasterChef Celebrity Colombia, seis celebridades se enfrentaron a un nuevo reto de eliminación. La tensión en la cocina fue máxima, pero en medio de la presión hubo espacio para el reconocimiento: Valentina Taguado y Luis Fernando Hoyos recibieron los anhelados “cachetes” de Jorge Rausch gracias a la calidad de sus platos.

¿Cómo fue el plato de Valentina Taguado en el reto de eliminación?

Valentina presentó un plato llamado “Delicatés”, que sorprendió gratamente al jurado. La reconocida locutora preparó unos rollitos zanahoria cocinados primero en agua, luego en mantequilla, miel y soya. Acompañados de ricotta con espinaca y pistacho, así como unos rollitos de masa filo rellenos con un tartal de atún.

Valentina Taguado sorprendió en el reto de eliminación de MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

Los chefs destacaron su nivel de ejecución y Jorge Rausch no dudó en felicitarla. “Es de lo mejor que he visto en la competencia”, dijo el chef, antes de entregarle el famoso cachete.

Valentina se mostró muy conmovida y no pudo ocultar las lágrimas al escuchar los elogios del jurado.

¿Qué preparó Luis Fernando Hoyos en el séptimo reto de eliminación en MasterChef Celebrity?

El último en pasar al atril fue Luis Fernando Hoyos, quien presentó su plato “Resplandor”. Los chefs quedaron impresionados desde el emplatado, y al probarlo resaltaron el equilibrio de sabores y la elección de ingredientes.

"El plato más lindo que ha hecho en la competencia", le dijo Nicolás al ver el plato del actor.

LuisFer presentó un vermichelli acompañado con una salsa de camarones preparada en leche de coco y bañada con una tocineta crocante.

Un plato que además Belén dijo que funcionaba frío. "Está cañón", agregó al manifestar que LuisFer además de ser un gran actor, ha demostrado ser un muy buen cocinero.

"Quiero que usted se entregue a la cocina así hasta el final porque lo va a recordar el resto de sus días”, le dijo Jorge Rausch, antes de premiarlo también con un cachete, convirtiéndolo junto a Valentina en uno de los grandes destacados de la noche.

De esta forma, Valentina y LuisFer no solo lograron salvarse en el reto de eliminación, sino que impresionaron con sus platos que les dieron uno de los reconocimientos más anhelados en la cocina más famosa de Colombia: el "cachete" de Rausch.

El jurado destacó la preparación de LuisFer en el reto de eliminación. (Foto del Canal RCN)
