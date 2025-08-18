Violeta Bergonzi le hizo una recomendación a Jorge Herrera y él no le hizo caso en MasterChef Celebrity

Seis celebridades se enfrentaron a un nuevo reto de eliminación en MasterChef Celebrity: Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Jorge Herrera, Nicolás Montero, Julián Zuluaga y Luis Fernando Hoyos.

¿Qué le dijo Violeta a don Jorge Herrera en pleno reto de eliminación de MasterChef?

Desde el balcón, las otras 10 celebridades intentaban aconsejar a sus compañeros y acompañarlos en sus preparaciones. Jorge Herrera decidió presentar unos ñoquis, un plato preparado con papa.

Jorge Herrera presentó unos ñoquis en el reto de eliminación de MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

Por ello, Violeta le recomendó al reconocido actor de Yo soy Betty, la fea que partiera las papas antes de meterlas en la olla a presión, para asegurarse de que se cocinaran bien.

“¿Por qué no pones a cocinar la papita cortada y cortica para que se te haga más rápido?”, le sugirió.

Sin embargo, Herrera aseguró que siempre las había cocinado enteras y que acostumbraba a pelarlas después de hervidas, algo que sus compañeros encontraron extraño.

“Soy terco a veces. En general, soy comprensivo. Escucho, soy razonable cuando considero que el otro tiene la razón, pero que soy terco, sí también”, admitió.

¿Qué pasó con los ñoquis de don Jorge Herrera?

Tal como advirtió Violeta, la papa no alcanzó a cocinarse bien y, con el tiempo corriendo, no pudo dejarlas más tiempo en la olla. Incluso se quemó al intentar pelarlas después de sacarlas calientes.

Nadie entendió por qué no las peló antes de cocinarlas. Finalmente, trató de usar las papas más cocidas para armar el plato, pero los jueces le señalaron que los ñoquis no tenían la textura adecuada.

Lo más destacado de su preparación fue la salsa de camarón con la que acompañó los ñoquis, que sí recibió elogios.

¿Qué le dijeron los chefs a don Jorge Herrera en el reto de eliminación?

Belén fue contundente: dijo que “el ñoqui no era ñoqui” y que le faltaba sal. El chef Jorge Rausch coincidió en criticar la textura, aunque resaltó lo bien lograda que estaba la salsa. Nicolás de Zubiría, por su parte, recalcó que en los retos de eliminación los detalles marcan la diferencia y que quizá ese plato no era suficiente para salvarse.

Finalmente, el jurado anunció que Jorge Herrera se convertía en el séptimo eliminado de esta temporada, señalando que en su plato había pedazos de papa cruda y que la textura no cumplía con lo esperado.