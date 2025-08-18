Exnovia de Nodal de la preparatoria reaparece y cuenta cómo terminó su relación: "No ha cambiado"

La entrevista de Christian Nodal, en la que rompió el silencio sobre su relación con Cazzu y reveló cuándo comenzó a salir con Ángela Aguilar, ha generado todo tipo de reacciones.

En TikTok apareció una mujer llamada Lisa Fernanda Macías, quien aseguró haber sido la novia de Nodal durante la preparatoria.

¿Qué dijo la novia de la preparatoria de Nodal sobre el cantante?

La joven, que llamó la atención por su belleza, señaló que no era la primera vez que contaba lo que vivió con el cantante mexicano. Explicó que cuando él mantenía una relación con Belinda ya había compartido su versión, pero muchos pensaron que mentía.

Christian Nodal contó cómo terminó con Cazzu y se casó con Ángela Aguilar, mientras una médium puso en duda su historia. (Fotos de AFP)

Lisa afirmó que la canción “Te fallé” está inspirada en su historia de amor con Nodal, algo que él habría insinuado hace años en una entrevista con un medio nacional mexicano.

Recordó que en ese momento pensaba que había sido la única novia del artista en la preparatoria, aunque ahora, conociendo su historial amoroso, ya no está tan segura. También reveló que él la terminó para salir con otra mujer a los pocos días.

“…no metería las manos al fuego diciendo que sí fui la única. Lo que sí sé es que yo nunca quise regresar y de eso no me arrepiento de nada”, contó en el video, que ya supera el medio millón de reproducciones.

¿Cuál es el modus operandi de Nodal, según su ex de la preparatoria?

Lisa comentó que al escuchar la entrevista de Nodal con Adela Micha notó que el cantante no ha cambiado en cuanto a su manera de vivir las relaciones.

“Lo recuerdo como a una persona de muchos impulsos. Me había terminado a mí para al día siguiente estar con otra y, ahora, 10 años después de esa historia, se repite. La diferencia es que ahora lo dijo al público”, expresó.

La joven pidió no juzgar a nadie por un video o entrevista, recordando que cuando ella contó lo que vivió también fue señalada y criticada.

“…que la gente ya conozca cómo es su modus operandi a mí me hizo sentir un poquito de decepción, por ver que ha cambiado tanto y a la vez no ha cambiado nada. Son una serie de eventos que ha repetido a lo largo de los años y que se han hecho públicos. Yo creo que sí invitarían a reflexionar si la manera en la que estás empezando o viviendo las relaciones es la más sana para ti”, concluyó.

De la entrevista de Nodal lo que más ha causado impacto es que el cantante diera fechas precisas: aseguró que terminó con Cazzu el 8 de mayo de 2024 y que se reencontró con Ángela Aguilar apenas una semana después, iniciando con ella un romance que describió como “perdidamente enamorado”.

Además, reveló que ese mismo mes se casó "espiritualmente" con Ángela Aguilar, pues es la mujer de su vida.