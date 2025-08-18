La promesa de Ninel Conde a Elaine Haro tras su polémica eliminación: "Se lo merece"

El pasado domingo 17 de agosto, se vivió uno de los capítulos más emotivos en lo que va de la tercera temporada de La casa de los famosos México, esto luego de que Ninel Conde se convirtiera en la más reciente eliminada, tras enfrentarse contra Mar Contreras, quien logró, gracias al apoyo del público, quedarse en la competencia.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

¿Cómo fueron las reacciones tras la eliminación de Ninel Conde tras su eliminación de La casa de los famosos Mexico?

La salida de la reconocida actriz del reality de convivencia, no solo impactó a los televidentes del programa, sino también generó conmoción entre los habitantes de la casa, especialmente en Elaine Haro, quien a lo largo del juego fue una de las personas más cercanas a Ninel, por lo que se mostró bastante afectada al ver partir a su amiga.

Artículos relacionados Influencers Murió amigo de Camilo Sánchez y lo despidió con sentido homenaje

Integrantes del Cuarto Día, también se dejaron ver afectados por la salida de la cantante, entre ellos Priscila Valverde, Dalilah Polanco, Facundo y Mariana Botas, quienes no ocultaron su asombro por la inesperada eliminación.

Artículos relacionados Karina García Altafulla enloqueció a sus fans al llamar a Karina García en pleno concierto

¿Qué dijo Ninel Conde tras su eliminación de La casa de los famosos México?

Tras abandonar la que fue su casa durante varios días, Conde sostuvo una conversación con Wendy Guevara en la post gala, en la que expresó su agradecimiento no solo al público, sino también a la producción por hacer posible esta experiencia.

Ninel Conde hizo inesperada promesa tras salir de La casa de los famosos México. Foto | Frazer Harrison.

Así mismo, la artista también aprovechó este espacio para hablar de lo que para ella significó ser parte del grupo de famosos de esta tercera temporada, siendo la oportunidad perfecta para mejorar como persona.

¿Cuál fue la promesa que Ninel Conde le hizo a Elaine Haro tras su salida de La casa de los famosos México?

Además de referirse a su proceso personal, Ninel también habló del vínculo que se creó con Elaine Haro, dejando claro que será para toda la vida, tanto así, que anunció sus planes de acompañarla a Miami para grabar su primer disco, esto como una muestra del cariño y la amistad que se consolidó en el reality.

Elaine Haro recibió importante promesa de Ninel Conde. Foto | John Parra.

“Se lo merece, es una persona sensible y que abrió su corazón”, afirmó la recordad actriz de la serie ‘Rebelde’.