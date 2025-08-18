Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

La promesa de Ninel Conde a Elaine Haro tras su polémica eliminación: "Se lo merece"

La cantante Ninel Conde se convirtió en la más reciente eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Ninel Conde asiste a la sala de prensa del 35° Premio Lo Nuestro en el Miami-Dade Arena.
La promesa que Ninel Conde le hizo a Elaine Haro. Foto | Mireya Acierto.

El pasado domingo 17 de agosto, se vivió uno de los capítulos más emotivos en lo que va de la tercera temporada de La casa de los famosos México, esto luego de que Ninel Conde se convirtiera en la más reciente eliminada, tras enfrentarse contra Mar Contreras, quien logró, gracias al apoyo del público, quedarse en la competencia.

Artículos relacionados

 

¿Cómo fueron las reacciones tras la eliminación de Ninel Conde tras su eliminación de La casa de los famosos Mexico?

La salida de la reconocida actriz del reality de convivencia, no solo impactó a los televidentes del programa, sino también generó conmoción entre los habitantes de la casa, especialmente en Elaine Haro, quien a lo largo del juego fue una de las personas más cercanas a Ninel, por lo que se mostró bastante afectada al ver partir a su amiga.

Artículos relacionados

Integrantes del Cuarto Día, también se dejaron ver afectados por la salida de la cantante, entre ellos Priscila Valverde, Dalilah Polanco, Facundo y Mariana Botas, quienes no ocultaron su asombro por la inesperada eliminación.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Ninel Conde tras su eliminación de La casa de los famosos México?

Tras abandonar la que fue su casa durante varios días, Conde sostuvo una conversación con Wendy Guevara en la post gala, en la que expresó su agradecimiento no solo al público, sino también a la producción por hacer posible esta experiencia.

Ninel Conde asiste a los Premios de la Música Latinoamericana 2019.
Ninel Conde hizo inesperada promesa tras salir de La casa de los famosos México. Foto | Frazer Harrison.

Así mismo, la artista también aprovechó este espacio para hablar de lo que para ella significó ser parte del grupo de famosos de esta tercera temporada, siendo la oportunidad perfecta para mejorar como persona.

¿Cuál fue la promesa que Ninel Conde le hizo a Elaine Haro tras su salida de La casa de los famosos México?

Además de referirse a su proceso personal, Ninel también habló del vínculo que se creó con Elaine Haro, dejando claro que será para toda la vida, tanto así, que anunció sus planes de acompañarla a Miami para grabar su primer disco, esto como una muestra del cariño y la amistad que se consolidó en el reality.

Ninel Conde asiste a los Premios Juventud 2015 de Univision
Elaine Haro recibió importante promesa de Ninel Conde. Foto | John Parra.

“Se lo merece, es una persona sensible y que abrió su corazón”, afirmó la recordad actriz de la serie ‘Rebelde’.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

exnovia de la preparatoria de Christian Nodal revela su historia Christian Nodal

Exnovia de Nodal de la preparatoria reaparece y cuenta cómo terminó su relación: "No ha cambiado"

Una joven llamada Lisa Fernanda Macías contó que fue novia de Nodal en la preparatoria y que su historia inspiró uno de sus éxitos.

Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada del reality Celebrities

Ninel Conde fue eliminada de La Casa de los Famosos México y conmueve con emotivas palabras

Ninel Conde sorprendió a sus fans al ser la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 3.

Hospitalizan a Alejandra Guzmán en México Celebrities

Alejandra Guzmán es hospitalizada de nuevo: esto se sabe sobre su estado de salud

Una nueva hospitalización de Alejandra Guzmán causa preocupación; su salud vuelve a ser tema de conversación en redes.

Lo más superlike

Mafe Walker aparece en Cartagena junto a Markiller Mafe Walker

Mafe Walker aparece en Cartagena junto a un cantante de música urbana, ¿quién es?

Desde Cartagena, Mafe Walker compartió un video con Markiller, el artista urbano que vuelve a dar de qué hablar.

Influencers mueren Influencers

Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

Rupert Grint y Ed Sheeran sorprenden en “A Little More” Ed Sheeran

Ed Sheeran sorprende al "casarse" con Rupert Grint, el actor de Harry Potter que se parece a él

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO