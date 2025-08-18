Altafulla enloqueció a sus fans al llamar a Karina García en pleno concierto

Andrés Altafulla, quien se convirtió en el ganador de La casa de lo famosos Colombia 2025, nuevamente cautivó a su público durante una de sus más recientes presentaciones, luego de que hiciera una sorpresiva llamada en medio de su show.

¿Por qué Altafulla causó furor en uno de sus más recientes shows? Esta es la razón

Y es que, en las últimas horas, se viralizó un video en el que se le puede observar al cantante durante un concierto en el que decidió hacer una video llamada con Karina Garcia,gesto que, como era de esperarse, enloqueció a los asistentes, quienes entre gritos se mostraron emocionados de ser testigos de este momento.

En el videoclip que rápidamente empezó a circular en redes sociales, quedó registrado el instante en el que el exparticipante de La casa de los famosos Colombia presume la reacción de Karina al ver cómo el público le expresa su cariño, él por su parte, les pide “una bulla” para la influenciadora paisa.

Segundos más tarde, el barranquillero continúa con la interpretación de ‘Un Coleto Como Yo’, una composición que fue estrenada el pasado 25 de julio en todas las plataformas digitales, y que está inspirada en su historia de amor con la también exparticipante del reality de convivencia.

Altafulla hizo video llamada con Karina y enloqueció a sus fans. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó el público ante el gesto de Altafulla durante concierto?

Por su parte, lo seguidores de ‘Karifulla’, nombre con el que han bautizado la relación, dejaron ver su lado más fan y acompañaron al cantante coreando la canción que se ha convertido en todo un himno.

Altafulla llamó a Karina en pleno concierto y así reaccionaron sus fans. Foto | Canal RCN.

Por otro lado, los internautas también dejaron ver su opinión al respecto, con amorosos comentarios de apoyo al noviazgo del cantante y la modelo antioqueña.

“Qué viva el amor los amamos mucho son mis favoritos”, “Estoy feliz no perdía la fe que estuvieran juntos”, “Amamos mucho a Kari”, “Tan lindos Karina y Altafulla”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Con esto, para muchos quedó claro que los rumores sobre una supuesta ruptura entre Altafulla y Karina, solo se tratan de especulaciones, pues todo parece indicar que la pareja se encuentra mejor que nunca disfrutando de su relación y del importante momento que viven en sus carreras profesionales.