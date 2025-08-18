Luisa Fernanda W reveló qué fue lo más duro de abandonar Colombia tras mudarse a México

Luisa Fernanda W, quien el pasado 2 de julio tomó la decisión de radicarse en México junto a su familia, recientemente se sinceró respecto a lo, para ella, fue lo más difícil en medio de este proceso de abandonar su país.

¿Qué fue lo más difícil para Luisa Fernanda W de radicarse en México?

En medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido se mostró abierta a aclarar todo tipo de curiosidades por parte de los internautas, especialmente, sobre su nueva vida en Ciudad de México.

“¿Qué fue lo más difícil de dejar tu vida en Colombia?”, escribió uno de los usuarios. Ante el interés, la también empresaria antioqueña, no sólo confesó cómo fue para ella dar este paso en su vida, sino también lo que significó para su carrera decirle adiós a su país.

“Yo estoy muy bien, pero tengo que aceptar que una de las cosas que me dio duro por llamarlo así, fue soltar, soltar proyectos”, fueron las palabras de Luisa Fernanda, quien hizo énfasis en que, en su momento, tuvo que rechazar propuestas laborales con las que tenía mucha ilusión de poder trabajar.

Luisa Fernanda W habló de su decisión de abandonar Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Por qué a Luisa Fernanda W le costó dejar Colombia tras su nueva vida en México?

Según lo comentó la creadora de contenido por medio de sus historias, la distancia se convirtió en el impedimento para poder colaborar en proyectos con los que soñaba, sin embargo, aseguró ser consciente de que para poder materializar objetivos mucho más grandes, era necesario renunciar a las ofertas que recibió en Colombia.

Y es que, de acuerdo con su testimonio, el poder aprender a soltar ha sido clave para mantenerse dispuesta a recibir oportunidades más grandes.

Luisa Fernanda W se sinceró sobre su decisión de vivir en México. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se mudaron a México?

Tal y como lo han expresado Luisa y Pipe Buenoen redes sociales y entrevistas, la decisión de mudarse al país azteca, responde al interés de ambos en crecer en sus carreras profesionales, por un lado, el cantante desea cautivar a nuevos públicos con su música, así como colaborar con artistas de la región, y en cuanto a la influenciadora, espera aumentar su presencia digital y llegarle a nuevas audiencias.