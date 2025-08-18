Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Claudia Bahamón y su sentida despedida tras eliminación de Jorge Herrera

Jorge Herrera se convirtió el séptimo eliminado de MasterChef Celebrity y provocó diversas reacciones en la cocina más importante del mundo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Claudia Bahamón y Jorge herrera en MasterChef Celebrity 2025.
Claudia Bahamón se despidió de Jorge Herrera con emotivo mensaje. Foto | Canal RCN.

En la noche de este lunes 18 de agosto, en la cocina más importante del mundo se vivió un reto cargado de emociones tras la eliminación de Jorge Herrera, uno de los participantes que más huella dejó huella en esta décima temporada.

Artículos relacionados

 

¿Qué dijo Claudia Bahamón tras la eliminación de Jorge Herrera de MasterChef Celebrity?

El reconocido actor recordado por su personaje como Hermes Pinzón en ‘Yo Soy Betty La Fea’, le dijo adiós a la competencia y su salida no pasó desapercibida por Claudia Bahamón, quien aprovechó esta oportunidad para hacerle una emotiva dedicatoria.

Artículos relacionados

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora compartió unas sentidas palabras en las que le expresó su cariño al exparticipante, en donde confesó que en un principio no entendía su forma de ser.

Artículos relacionados

“Directo, terco, con un humor único y con esa mezcla de cascarrabias adorable que solo él sabe manejar”. Sin embargo, según lo comentó Bahamón, con el paso de los días al interior de la competencia, esa “dureza” con el tiempo fue revelando la verdadera esencia de Herrera y su gran corazón.

¿Cómo se despidió Claudia Bahamón de Jorge Herrera tras su salida de MasterChef Celebrity?

Así mismo, Claudia no dudó en señalar que extrañará sus bromas y hasta sus regaños, ademas del bully1ng que con frecuencia le hacía por los outfits que utiliza en los programas.

“Gracias por las risas, por tu forma única de ver la vida y por recordarnos que no hay que tomarse todo tan en serio. Se va un grande, pero nos deja momentos memorables”, escribió la presentadora.

Finalmente, la conductora del reality de cocina cerró su dedicatoria recordándole al actor que “el calamar, pistacho, cereza marrasquino” lo adora.

Claudia Bahamón y Jorge herrera en MasterChef Celebrity 2025.
Claudia Bahamón envió amoroso mensaje a Jorge Herrera. Foto | Canal RCN.

¿Por qué salió Jorge Herrera de MasterChef Celebrity 2025?

De acuerdo con los comentarios que hicieron los jurados segundos antes de despedirse de Jorge Herrera, su propuesta que consistió en unos ñoquis con salsa de camarón y leche de coco, tenía una inconsistencia y es que, la papa no alcanzó su punto de exacto de cocción por lo que aun se sentía cruda.

Claudia Bahamón y Jorge herrera en MasterChef Celebrity 2025.
Así se despidió Claudia Bahamón de Jorge Herrera. Foto | Canal RCN.

Lo anterior, terminó dejando su plato a un nivel inferior que el los demás participantes que estaban en riesgo, error que lo llevó a convertirse en el séptimo eliminado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025. Viral

Altafulla paralizó el Estadio Metropolitano de Barranquilla con emotiva presentación, así fue

El cantante Andrés Altafulla, compartió con sus seguidores el emotivo momento que tuvo lugar durante un encuentro deportivo entre el Junior y Bucaramanga.

Mafe Walker aparece en Cartagena junto a Markiller Mafe Walker

Mafe Walker aparece en Cartagena junto a un cantante de música urbana, ¿quién es?

Desde Cartagena, Mafe Walker compartió un video con Markiller, el artista urbano que vuelve a dar de qué hablar.

Andrés Altafulla y Karina García en La casa de los famosos Colombia. Karina García

Altafulla enloqueció a sus fans al llamar a Karina García en pleno concierto

El cantante Andrés Altafulla causó furor durante concierto y se mostró emocionado de poder compartir con el público este momento.

Lo más superlike

Jorge Herrera en el reto de eliminación de MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Jorge Herrera, el séptimo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia

Jorge Herrera fue el séptimo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia y se despidió entre homenajes y aplausos.

Christian Nodal y Cazzu asisten a la 23.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY. Cazzu

Cazzu reaparece con su hija Inti tras las polémicas declaraciones de Nodal

Influencers mueren Influencers

Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

Rupert Grint y Ed Sheeran sorprenden en “A Little More” Ed Sheeran

Ed Sheeran sorprende al "casarse" con Rupert Grint, el actor de Harry Potter que se parece a él

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO