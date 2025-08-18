Claudia Bahamón y su sentida despedida tras eliminación de Jorge Herrera

En la noche de este lunes 18 de agosto, en la cocina más importante del mundo se vivió un reto cargado de emociones tras la eliminación de Jorge Herrera, uno de los participantes que más huella dejó huella en esta décima temporada.

¿Qué dijo Claudia Bahamón tras la eliminación de Jorge Herrera de MasterChef Celebrity?

El reconocido actor recordado por su personaje como Hermes Pinzón en ‘Yo Soy Betty La Fea’, le dijo adiós a la competencia y su salida no pasó desapercibida por Claudia Bahamón, quien aprovechó esta oportunidad para hacerle una emotiva dedicatoria.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora compartió unas sentidas palabras en las que le expresó su cariño al exparticipante, en donde confesó que en un principio no entendía su forma de ser.

“Directo, terco, con un humor único y con esa mezcla de cascarrabias adorable que solo él sabe manejar”. Sin embargo, según lo comentó Bahamón, con el paso de los días al interior de la competencia, esa “dureza” con el tiempo fue revelando la verdadera esencia de Herrera y su gran corazón.

¿Cómo se despidió Claudia Bahamón de Jorge Herrera tras su salida de MasterChef Celebrity?

Así mismo, Claudia no dudó en señalar que extrañará sus bromas y hasta sus regaños, ademas del bully1ng que con frecuencia le hacía por los outfits que utiliza en los programas.

“Gracias por las risas, por tu forma única de ver la vida y por recordarnos que no hay que tomarse todo tan en serio. Se va un grande, pero nos deja momentos memorables”, escribió la presentadora.

Finalmente, la conductora del reality de cocina cerró su dedicatoria recordándole al actor que “el calamar, pistacho, cereza marrasquino” lo adora.

Claudia Bahamón envió amoroso mensaje a Jorge Herrera. Foto | Canal RCN.

¿Por qué salió Jorge Herrera de MasterChef Celebrity 2025?

De acuerdo con los comentarios que hicieron los jurados segundos antes de despedirse de Jorge Herrera, su propuesta que consistió en unos ñoquis con salsa de camarón y leche de coco, tenía una inconsistencia y es que, la papa no alcanzó su punto de exacto de cocción por lo que aun se sentía cruda.

Así se despidió Claudia Bahamón de Jorge Herrera. Foto | Canal RCN.

Lo anterior, terminó dejando su plato a un nivel inferior que el los demás participantes que estaban en riesgo, error que lo llevó a convertirse en el séptimo eliminado.