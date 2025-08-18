Ninel Conde fue eliminada de La Casa de los Famosos México y conmueve con emotivas palabras

Ninel Conde, para sorpresa de sus millones de seguidores, se convirtió en la tercera eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos México. Tras una votación histórica, la reconocida cantante y actriz se despidió del reality después de 22 días de convivencia.

¿Cuáles fueron las palabras de despedida de Ninel Conde de La casa de los famosos México?

Al conocer la decisión del público, la jefa le concedió unos minutos a la intérprete para despedirse de sus compañeros.

“Chavos, quiero decirles que ha sido una bendición coincidir con ustedes, conocerlos, estar en este proyecto. Gracias por las risas, gracias por el amor”, expresó emocionada.

En medio de la conmoción por su salida, Conde se mostró ilusionada con el inminente reencuentro con su familia y el regreso a su vida cotidiana.

“Yo voy a estar bien, voy a ver a mi esposo, a mis hijos, me voy a mi paraíso… pero voy a estar viniendo porque los tengo que apoyar. Los amo, disfruten y sean fuertes, inquebrantables y siempre hablando con la verdad y de frente”, añadió.

¿Por qué Ninel Conde lloró al salir del reality?

En una de sus primeras entrevistas tras la eliminación, la artista no pudo contener las lágrimas, aunque aseguró sentirse tranquila con el resultado. Reconoció que quizá muchos televidentes hubieran querido que continuara en la competencia, pero afirmó que confía en Dios y en que “sus tiempos son perfectos”.

Además, prometió seguir apoyando desde afuera a los integrantes del cuarto día, con quienes creó un fuerte lazo. “Espero que sean felices”, dijo.

¿Quiénes habitan en La casa de los famosos México 3?

En esta tercera temporada, que tendrá una duración de 10 semanas, ingresaron 14 celebridades:

Facundo

Aarón Mercury

Alexis Ayala

Mar Contreras

Aldo de Nigris

Dalílah Polanco

Priscila Valverde

Shiki

Mariana Botas

El Guana

Elaine Haro

Olivia Collins (eliminada)

Adrián Di Monte (eliminado)

Ninel Conde (eliminada)

Ninel Conde es duramente criticada tras retoque facial. (Foto AFP: Frazer Harrison).

Los participantes han enfrentado el aislamiento de la vida real, sin celulares ni contacto con sus familias, además de distintos retos que ponen a prueba su resistencia física y emocional.

De acuerdo con las publicaciones oficiales de la producción, para esta tercera eliminación se rompieron récords al registrar más 16 millones de votos.