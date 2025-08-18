Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Ninel Conde fue eliminada de La Casa de los Famosos México y conmueve con emotivas palabras

Ninel Conde sorprendió a sus fans al ser la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 3.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada del reality
Ninel Conde es la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 3. (Foto de AFP)

Ninel Conde, para sorpresa de sus millones de seguidores, se convirtió en la tercera eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos México. Tras una votación histórica, la reconocida cantante y actriz se despidió del reality después de 22 días de convivencia.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las palabras de despedida de Ninel Conde de La casa de los famosos México?

Al conocer la decisión del público, la jefa le concedió unos minutos a la intérprete para despedirse de sus compañeros.

Ninel Conde en La casa de los famosos México

“Chavos, quiero decirles que ha sido una bendición coincidir con ustedes, conocerlos, estar en este proyecto. Gracias por las risas, gracias por el amor”, expresó emocionada.

En medio de la conmoción por su salida, Conde se mostró ilusionada con el inminente reencuentro con su familia y el regreso a su vida cotidiana.

“Yo voy a estar bien, voy a ver a mi esposo, a mis hijos, me voy a mi paraíso… pero voy a estar viniendo porque los tengo que apoyar. Los amo, disfruten y sean fuertes, inquebrantables y siempre hablando con la verdad y de frente”, añadió.

Artículos relacionados

¿Por qué Ninel Conde lloró al salir del reality?

En una de sus primeras entrevistas tras la eliminación, la artista no pudo contener las lágrimas, aunque aseguró sentirse tranquila con el resultado. Reconoció que quizá muchos televidentes hubieran querido que continuara en la competencia, pero afirmó que confía en Dios y en que “sus tiempos son perfectos”.

Además, prometió seguir apoyando desde afuera a los integrantes del cuarto día, con quienes creó un fuerte lazo. “Espero que sean felices”, dijo.

¿Quiénes habitan en La casa de los famosos México 3?

En esta tercera temporada, que tendrá una duración de 10 semanas, ingresaron 14 celebridades:

  • Facundo
  • Aarón Mercury
  • Alexis Ayala
  • Mar Contreras
  • Aldo de Nigris
  • Dalílah Polanco
  • Priscila Valverde
  • Shiki
  • Mariana Botas
  • El Guana
  • Elaine Haro
  • Olivia Collins (eliminada)
  • Adrián Di Monte (eliminado)
  • Ninel Conde (eliminada)
El reciente cambio de Ninel Conde en su rostro desató una ola de críticas
Ninel Conde es duramente criticada tras retoque facial. (Foto AFP: Frazer Harrison).

Los participantes han enfrentado el aislamiento de la vida real, sin celulares ni contacto con sus familias, además de distintos retos que ponen a prueba su resistencia física y emocional.

De acuerdo con las publicaciones oficiales de la producción, para esta tercera eliminación se rompieron récords al registrar más 16 millones de votos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

exnovia de la preparatoria de Christian Nodal revela su historia Christian Nodal

Exnovia de Nodal de la preparatoria reaparece y cuenta cómo terminó su relación: "No ha cambiado"

Una joven llamada Lisa Fernanda Macías contó que fue novia de Nodal en la preparatoria y que su historia inspiró uno de sus éxitos.

Ninel Conde asiste a la sala de prensa del 35° Premio Lo Nuestro en el Miami-Dade Arena. Viral

La promesa de Ninel Conde a Elaine Haro tras su polémica eliminación: "Se lo merece"

La cantante Ninel Conde se convirtió en la más reciente eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025.

Hospitalizan a Alejandra Guzmán en México Celebrities

Alejandra Guzmán es hospitalizada de nuevo: esto se sabe sobre su estado de salud

Una nueva hospitalización de Alejandra Guzmán causa preocupación; su salud vuelve a ser tema de conversación en redes.

Lo más superlike

Mafe Walker aparece en Cartagena junto a Markiller Mafe Walker

Mafe Walker aparece en Cartagena junto a un cantante de música urbana, ¿quién es?

Desde Cartagena, Mafe Walker compartió un video con Markiller, el artista urbano que vuelve a dar de qué hablar.

Influencers mueren Influencers

Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

Rupert Grint y Ed Sheeran sorprenden en “A Little More” Ed Sheeran

Ed Sheeran sorprende al "casarse" con Rupert Grint, el actor de Harry Potter que se parece a él

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO