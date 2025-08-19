Se aproxima la Luna Negra de agosto: el fenómeno que solo ocurre cada ciertos años

Un fenómeno astronómico se presentará en pocos días: se trata de la Luna Negra de agosto. No es la primera vez que el satélite natural de la Tierra se pierde.

¿Cuándo será la Luna Negra de agosto 2025?

National Geographic detalla que el pasado 25 de junio se presentó la primera Luna nueva, la cual se localizó entre el planeta Tierra y el Sol, haciendo que su observación sea prácticamente nula. A su vez, esta Luna se volvió a presentar el pasado 24 de julio y nuevamente se dará el próximo sábado 23 de agosto.

En efecto, a la tercera Luna, que será la del mes de agosto, se le llama como Luna Negra. Esta etapa de la Luna es la contraria a la Luna llena y resulta poco conocida, ya que al observarla no se distingue absolutamente en el cielo.

La Luna Negra se dará en pocos días de agosto de 2025 | Foto Freepik.

Para la Luna Negra de agosto hay sorpresas. Se dice que el evento será especial, ya que el 23 de agosto se presentará la última noche de la lluvia de meteoros Perseidas. Al no haber iluminación por parte de la Luna, se puede disfrutar de lo que ocurre en el cielo.

¿Cada cuánto se presenta una Luna Negra?

Algo curioso es que la Luna Negra, a la cual se le adjunta una clasificación de estacional, se da cada 33 meses. Es decir, la última vez que se presentó el evento del satélite natural de la Tierra fue el 19 de mayo de 2023, después de la de este año volverá hasta el próximo 20 de agosto de 2028.

Por otra parte, el mencionado canal detalla que también existe la Luna Negra mensual, la cual se produce cuando en un mismo mes del calendario ocurren dos lunas nuevas, fenómeno que volverá a presentarse en agosto de 2027.

La Luna Negra se da cada 33 meses | Foto Freepik.

Dicho todo lo anterior, queda por esperar a que sea 23 de agosto de 2025 para que se dé la Luna Negra y aunque no es visible, lo que sí se puede disfrutar es de la última lluvia Perseidas.