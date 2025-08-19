Así fue la visita de Valentina Taguado en La Mega

La locutora e influenciadora Valentina Taguado sorprendió a sus miles de fanáticos luego visitar La Mega.

¿Cómo fue la visita de Valentina Taguado en La Mega?

La participante de MasterChef Celebrity estuvo en 'El mañanero' de La Mega hablando sobre su paso por el reality y lo que ha pasado en su vida tras su participación en esta competencia.

Los locutores de La Mega le dieron la bienvenida y ella señaló que se sentía en el multiverso de las emisoras, además de bromear que no sabía cómo llegó allí.

"Dónde estoy, no sé si me equivoqué de camino, pero aquí estoy", señaló.

La joven obtuvo como respuesta que "todos los caminos llevan a La Mega".

¿Cómo se sintió Valentina Taguado en La Mega?

Le preguntaron cómo se sentía de estar en La Mega, a lo que ella señaló que estar en radio le encanta, pues le gusta hablar bastante, tanto que no durmió nada y estaba allá feliz.

La cuestionaron por qué durmió tan poco, a lo que ella con el humor que la caracteriza indicó que descansó tarde tras no poder creer que iba para La Mega.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el paso de Valentina Taguado en La Mega?

Debido a la inesperada visita de Valentina Taguado en La Mega, varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos confesaron cuánto extrañan a la locutora en esta labor, otros pidieron que les gustaría ver a la influenciadora en La Mega y otros elogiaron su energía en la entrevista.

Por ahora, Valentina Taguado sigue dando lo mejor de ella en MasterChef Celerbity, donde ha demostrado su talento para la cocina, catalogándose como una de las favoritas.

Durante la competencia, la locutora ha logrado entablar una gran amistad con Valeria y Raúl Ocampo, apoyándolos cada vez que puede.

El más reciente eliminado, fue el actor Jorge Herrera, quien presentó una preparación con un elemento crudo, algo imperdonable para los jurado Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, por lo que, dicha receta le costó su salida de la competencia, donde solo uno se convertirá en el gran MasterChef Celebrity del 2025.