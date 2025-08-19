Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cómo dejar de pensar en el ex en un minuto, según truco de una psicóloga

Después de terminar una relación de pareja, los pensamientos suelen invadir la mente y hay que tomar cartas en el asunto.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Expareja
Cómo dejar de pensar en el ex en un minuto | Foto Freepik.

Las relaciones de pareja son un tema que ponen a pensar a muchos, pues separarse no es algo que todos toman de la mejor forma. A partir de ello, comienza a resonar el olvido, ya que hay quienes desean dejar a un lado el pasado y les cuesta.

¿Qué pasa cuando se termina una relación amorosa?

Tomar terapia es la recomendación que la mayoría recibe, pues con la orientación adecuada se puede cerrar un vínculo emocional.

Por ejemplo, en las plataformas digitales abundan contenidos sobre ello, tal como el de una psicóloga que compartió un video en el que respondió la pregunta de cómo dejar de pensar en el ex en menos de un minuto.

Es común que tras una ruptura amorosa, los pensamientos invadan la mente. Esto se debe a que hay que volver a acostumbrarse a la soledad; se trata de una tarea difícil que no todos logran controlarla.

Amor
Las relaciones de pareja son diversas | Foto Freepik.

Por lo anterior, la psicóloga que en redes sociales aparece con el usuario de Ainhowinss y suele charlar sobre el tema de parejas, dio a conocer su postura y argumentó la forma en la que una persona podría dejar de pensar en su ex.

La psicóloga puso como ejemplo el experimento del perro de Pavlov, el cual hace referencia a los estudios de Iván Pávlov, un fisiólogo ruso que, a principios del siglo XX, descubrió un tipo de aprendizaje llamado condicionamiento clásico.

¿Cuál es el truco para dejar de pensar en el ex?

Partiendo de la teoría, la psicóloga explicó que pasa lo mismo con la expareja.

"Cada vez que escuchas la campana o canción (puede ser el nombre del ex), el cerebro activa las mismas conexiones, el mismo circuito neuronal. Cuando te acuerdas de tu ex dices 'yo no me quiero acordar de esta situación' y huyes de todas las situaciones... pero esa no es la solución, hay que exponerte a las mismas condiciones, pero en un contexto nuevo para que generemos la extinción", detalló la conocedora del tema de parejas.

Separación
Hay que cerrar los vínculos emocionales | Foto Freepik.

En la misma línea, puntualizó que se le llama extinción porque no tiene la recompensa emocional del ex, sino que es una conducta alternativa a la que se está cometiendo.

"Si quieres dejar de reaccionar ante estímulos, ante esos recuerdos, entrena tu cerebro", concluyó.

