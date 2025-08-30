Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella es Yenniffer Loaiza Zamora, representante de Caldas en Miss Universe Colombia, el reality

Yenniffer Loaiza Zamora, la psicóloga y modelo que representa a Caldas en Miss Universe Colombia, el reality, llega con historia, talento y determinación.

Tatiana Munevar Villamil
Yenniffer Loaiza Zamora lleva con orgullo la banda de Caldas
Yenniffer Loaiza Zamora lleva con orgullo la banda de Caldas en Miss Universe Colombia, el reality

En el escenario de Miss Universe Colombia, el reality, no solo se buscan rostros hermosos, sino historias capaces de inspirar. Ese es precisamente el sello de Yenniffer Loaiza Zamora, la mujer que hoy lleva con orgullo la banda de Caldas y que, a sus 28 años, demuestra que la belleza puede ser una herramienta para servir y transformar.

¿Cuántos años tiene Yenniffer Loaiza Zamora y cuáles son su estatura y medidas?

Yenniffer Loaiza Zamora, de 28 años, nacida el 8 de junio de 1997, representa al departamento de Caldas. Su estatura es de 1.73 m.

Su carisma sereno y su manera de conectar con las personas nacen de una profunda vocación de servicio. Psicóloga y modelo profesional desde hace más de diez años, Yenniffer ha hecho de la salud mental una causa personal y profesional.

Desde Manizales, ha coordinado programas que acompañan a personas con ansiedad, inspirada por su propia experiencia superando una etapa emocionalmente difícil. Ese proceso la llevó a convertir la sensibilidad en fortaleza y a reafirmar su propósito de impactar vidas.

¿Cómo llegó Yenniffer Loaiza Zamora a este momento en Miss Universe Colombia, el reality?

Su camino ha sido una prueba de perseverancia. Ha participado en distintos certámenes, logrando títulos como Modelo Profesional Caldas 2018, Tercera Princesa Nacional en Miss Juventud Colombia, Virreina Departamental del Café y finalista del top 8 en Miss Earth Colombia.

En 2024, cumplió una promesa muy especial: ser coronada Reina de la Feria de Manizales, un sueño que compartió desde niña con su abuela y que hoy recuerda como uno de los momentos más emotivos de su vida.

¿Cómo es la mujer caldense que representa en Miss Universe Colombia, el reality?

Para Yenniffer, la mujer caldense es sinónimo de resiliencia, calidez y determinación. Asegura que su departamento está lleno de mujeres que luchan, se preparan y mantienen viva la tradición cultural con orgullo.

Ese espíritu es el que quiere llevar al escenario nacional y, si todo sale como espera, al universo entero el próximo 21 de noviembre en Tailandia.

¿Por qué Yenniffer Loaiza Zamora se siente lista para Miss Universe Colombia, el reality?

Su preparación ha sido integral: entrenamientos de expresión escénica, fortalecimiento físico y prácticas de patinaje de velocidad que le ayudan a mantener la disciplina. Además, su formación como psicóloga le da una ventaja única: la inteligencia emocional para enfrentar la presión de la competencia.

A través de sus redes, comparte mensajes de empoderamiento femenino, cuidado emocional y autenticidad, convencida de que la verdadera corona es la coherencia entre lo que eres y lo que transmites.

Con Claudia Bahamón como anfitriona y un jurado de figuras como Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar, el camino hacia la corona será exigente. Sin embargo, Yenniffer está lista para demostrar que Caldas no solo exporta café, sino mujeres que dejan huella.

