Ella es Ingrid Mabell Sánchez la candidata de Boyacá en Miss Universe Colombia, el reality

El Canal RCN estrenó Miss Universe Colombia, el reality,un programa que mostrará la preparación de mujeres de diferentes regiones del país bajo la guía de Claudia Bahamón.

Entre las candidatas, sobresale el nombre de Ingrid Mabell Sánchez Carvajal, una mujer que camina con los pies firmes en la tierra boyacense y enfocada en demostrar que la belleza con propósito puede transformar vidas.

¿Cuál es la ocupación, peso y estatura de Ingrid Mabell Sánchez Carvajal candidata de Boyacá a Miss Universe Colombia, el reality?

Ingrid tiene 29 años, nació en Duitama, Boyacá, mide 1.70 m, pesa 58 kg, tiene piel clara y es soltera, se define como una mujer honesta, determinada y apasionada por el crecimiento personal.

Es ingeniera industrial y actualmente se desempeña como analista administrativa, un rol que combina con una agenda exigente en la que no deja de estudiar y entrenarse.

Para ella, la disciplina y la autenticidad han sido los pilares de un camino marcado por pruebas difíciles, pero también por una fe inquebrantable, lejos de pretender ser perfecta, Ingrid abraza sus vulnerabilidades y las convierte en motor.

¿Cuál es el mensaje que desea llevar Ingrid Mabell Sánchez candidata de Boyacá a Miss Universe Colombia, el reality?

La vida de Ingrid ha estado marcada por momentos dolorosos, como la pérdida de su tío quien era una figura paternal clave en su historia y que coincidió con una fractura física que la llevó a vivir un fuerte episodio de depresión.

Sin embargo, transformó ese dolor en motivación y ahora alza su voz voz por la salud mental, y su familia ha sido su soporte incondicional, en especial su padre, a quien describe como su mayor ejemplo y el amor de su vida.

¿Por qué Ingrid Mabell Sánchez quiere representar a Boyacá en Miss Universe Colombia, el reality?

Ingrid habla de su tierra como un lugar fértil, lleno de historia, tradición artesanal, música carranguera y símbolo de libertad. Representar a su departamento en un escenario internacional significa mostrar al mundo una Colombia auténtica, diversa y profundamente conectada con sus raíces.

Ahora, su meta es usar la plataforma de Miss Universe Colombia, el reality, para impulsar dos causas que considera esenciales, la defensa de la salud mental y el cuidado del medio ambiente, y aunque no cuenta con experiencia en certámenes de belleza, entrena en el gimnasio, estudia inglés y dedica tiempo a la creación de contenido en redes.

En el nuevo programa del Canal RCN se elegirá a la mujer que representará a Colombia en Miss Universe.

El jurado de Miss Universe Colombia, el reality estará integrado por Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar, quienes evaluarán no solo la pasarela, sino también la autenticidad, el carácter y la proyección internacional de cada candidata, con el objetivo de preparar a la próxima representante de Colombia en Miss Universe en Tailandia, el próximo 21 de noviembre.